“No necesitamos de opulencias”: así sueña Fanny Lu el día de su boda

Fanny Lu es una de las cantantes más queridas del país. En todo el tiempo que lleva ejerciendo su carrera en la música, ha logrado cosechar grandes éxitos. En cuanto a su vida privada, la caleña ha preferido mantenerla en privado. Sin embargo, hace pocos días confirmó que se comprometió con Mario Bresca, un empresario peruano con el que lleva 7 años de noviazgo. En diálogo con Vea, la artista habló de su más reciente canción titulada Valió la pena, la cual fue hecha para él, el gran amor de su vida. De igual manera, nos contó algunos detalles de cómo sueña el día de su boda.

Fanny Lu - Valió La Pena (Video Oficial)

Háblanos de tu nueva canción ‘Valió la pena’

“Es una canción muy importante para mí, producto de una vivencia muy bonita, de creer mucho en los finales felices, en las recompensas, en el amor. Todas somos soñadoras y muchas veces nos desilusionamos o renunciamos a la felicidad de un amor bello porque creemos que no existe. Esta canción se la hice a mi novio como regalo de Navidad. Ha sido una relación tan bella que ha producido en mí todas esas sensaciones de agradecimiento.

Es un regalo de Dios el hecho de que me permitiera naturalmente y orgánicamente compartir con mis fans la felicidad de mi historia, de ese amor por el que estoy atravesando. Yo siempre todo lo mantengo muy en privado y he recibido todos los deseos de manera muy feliz”.

¿Cuál fue la reacción de tu novio al recibir la canción como regalo?

“Pensé que ese era el regalo más bonito que podía darle porque no tiene precio, es un obsequio que no puedes comprar en ningún lado, es irremplazable, es único y es inspirado en él, en lo que me ha hecho sentir, en lo que me ha enseñado y en la felicidad que me ha dado; entonces se puso muy feliz, pero yo no me había comprometido, y al otro día él ya estaba listo para entregarme el anillo. Nosotras las mujeres siempre soñamos con ese momento”.

¿Cómo te pidió que fueras su esposa?

“Fue un momento muy mágico, íntimo, muy de los dos y después con el video, todo se juntó. Ha sido bonito. Yo no comparto nada personal, pero ha sido tan natural como sucedieron las cosas que yo digo que es Dios dándome amor y diciéndome ‘¿Qué pasa?, mereces que todos sepan tu felicidad’. Entonces lo he gozado mucho, después de la angustia viene el goce”.

¿Cómo describes a tu novio?

“Es ese ser con el que yo soñaba desde chiquita, que me acepta tal cual soy y que vive para darme gusto, porque al darme gusto se da gusto él. Es un ser que no me ha querido cambiar. Es hermosísimo recibir el feedback con tu pareja de manera constructiva, pero es hermoso que parta desde la aceptación de lo que eres y desde el valor por cada cualidad y defecto”.

¿Cómo sueñas el día de tu boda?

“Como algo muy natural, muy bonito, pero no gigante. No sueño con tener cientos de invitados. Yo anhelo celebrarlo con quienes más me quieren, vestida con algo que vuele con el viento, con una corona de flores, con una decoración sencilla. Te digo que todavía no sé, no tengo ni los detalles ni nada, sueño con algo muy medido. Los dos somos así. No necesitamos de opulencias. Queda todo por hacer, pero este año no será”.