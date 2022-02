¡Suenan campanas de boda! Sara Corrales de ‘Vecinos’, se comprometió con su novio

Actualmente, Sara Corrales está al aire en las tardes del canal Caracol, interpretando a Jessica, en Vecinos, telenovela que fue emitida por primera vez en el 2008. Además, se ha destacado por sus papeles en El señor de los cielos, El clon, Victorinos, El secretario, entre otros. Desde hace varios años se radicó en México, país donde también ha triunfado laboralmente.

Te puede interesar: ¡Se creía su novia! Carlos Torres habló de fanática que lo acosaba

Su vida sentimental también ha sido un tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, aunque la actriz, nacida en Medellín, ha preferido tener su vida amorosa lejos del ojo público.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Rafael Gutiérrez, es el novio de Sara Corrales

Desde hace un tiempo, se conoció que la actriz Sara Corrales sostiene una relación sentimental con Rafael Gutiérrez, con quien planea tener un hogar. En las últimas horas, el mexicano la sorprendió con un lujoso anillo de compromiso, durante unas románticas vacaciones en Europa. En su cuenta de Instagram, donde tiene 3 millones de seguidores, la antioqueña publicó un reel de fotografías presumiendo su anillo. En la descripción de la publicación escribió: “22-02-2022 Madrid”.

Te puede interesar: ¡Tiene más de 200 zapatos! Así es el closet de Sara Corrales, Jessica en ‘Vecinos’

Inmediatamente, sus seguidores y amigos más cercanos comenzaron a dejarle mensajes de felicitación. “Que viva el amor amiga mía, que felicidad”, “felicitaciones”, “qué dicha. Felicitaciones. El amor es el regalo más hermoso. Vívelo. Gózalo y agradécelo”, “me alegra muchísimo”.

Hace un tiempo, los seguidores de Sara Corrales le habían preguntado si en sus planes estaba casarse y tener hijos. Ante esa pregunta, la actriz respondió: “Sí me gustaría casarme, si me gustaría tener hijos, familia, pero si no pasa te aseguro que no pasa nada, porque mi felicidad no depende de si estoy casada o no, entonces bienvenido lo que sea”.