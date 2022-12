“No pasa nada”: Messi rompió el silencio y habló sobre críticas de Canelo Álvarez

Después de casi una semana de haber sido criticado por el boxeador Canelo Álvarez y otros hinchas mexicanos, el futbolista Lionel Messi habló por primera vez sobre aquella imagen donde se le ve en un vestuario ‘pisando’ una camiseta del equipo azteca.

El video del argentino se viralizó desde el pasado sábado 26 de noviembre, cuando su equipo le ganó a la Selección de México por un marcador 2 a 0. Ayer, después que Argentina le ganara 2 – 0 a Polonia, el 10 de la selección gaucha fue cuestionado por algunos periodistas sobre el reciente suceso mediático con el boxeador profesional.

Lionel Messi habló por primera vez sobre Canelo Álvarez

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, fueron algunas de las palabras que usó el deportista mexicano, por las que ayer pidió disculpas al futbolista y un país entero. Aquellas afirmaciones habrían llegado hasta los oídos del delantero argentino quien rompió el silencio ayer al terminar el encuentro contra Polonia.

“Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falté respeto a la gente de México ni a la camiseta”, expresó el jugador en pocas palabras durante una rueda de prensa.