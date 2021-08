“No se dejen engañar”: Carolina Cruz y el producto ‘milagroso’ para adelgazar

Te puede interesar: Carolina Cruz lanza programa para ayudar a familias de escasos recursos

Por medio de redes sociales han circulado desde hace varios meses, unas imágenes de unos productos para adelgazar, que, supuestamente, la presentadora Carolina Cruz usó para recuperar su figura después de sus embarazos. Debido a eso, en varias ocasiones la pareja del actor Lincoln Palomeque ha tenido que salir a desmentirlo.

En las últimas horas nuevamente se vio obligada a aclarar la situación en su cuenta de Instagram, pues la gente está comprando el producto solo porque ella aparece supuestamente promocionándolo. “No se dejen engañar. POR FAVOR, todo esto que circula por las redes sociales es FALSOOOOOOOOOO. No conozco y no he consumido ninguno de estos productos, cuidado esto puede ser muy peligroso”, escribió en una publicación donde se observa una serie de fotos suyas acompañadas de textos que aseguran que bajó 25 kilos después de dar a luz con un producto.

Puedes leer: Video: La razón por la que Taliana Vargas no lava sus jeans

También aprovechó para aclarar que su única red social es Instagram, e invitó a sus seguidores a que no se sigan dejando engañar. “Nunca en mi vida he tenido FACEBOOK, cerré TWITTER y esta es mi única red social. ojalá me ayuden a correr esta información para evitar que sigan engañando a la gente con noticias falsas donde se hacen pasar por mí y con productos que pueden ser peligrosos”.

En cuanto a la imagen que circula en la que ella aparece con el producto en la mano, aclaró que se trata de un montaje con una de sus fotos de Instagram, pues ella jamás ha consumido el producto y tampoco nunca lo había visto. “Esto es un montaje con una foto de mi Instagram y este producto que no tengo ni idea que tiene, NO LO COMPREN, NO SE LO TOMEN, CUIDADO”.