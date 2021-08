Video: La razón por la que Taliana Vargas no lava sus jeans

Taliana Vargas, fue Señorita Colombia 2007-2008, y la segunda mujer más hermosa del universo en el 2008. Además, ha hecho una importante carrera como actriz, participando en producciones como Rafael Orozco, Chepe fortuna, Fugitivos, entre otras. Su faceta de empresaria también le ha permitido cosechar grandes logros.

Desde que fue mamá por primera vez, la actriz se ha enfocado en cuidar de sus dos hijos: Alicia y Antonio. En sus redes sociales ha compartido cómo ha sido esa experiencia. Asimismo, a la exreina, quien tiene 3 millones de seguidores en Instagram, le gusta hablar de vez en cuando sobre aspectos importantes de su vida personal. Hace un tiempo confesó que padece de vitíligo y cómo ha afectado su vida esa enfermedad.

Entre otras cosas, la también presentadora aprovecha sus redes para publicar tips de belleza con sus seguidoras. En los últimos días reveló un detalle un poco curioso de su rutina diaria. Específicamente contó la clave para cuidar sus jeans y que no pierdan la horma. “Yo no lavo mis jeans para que no pierdan la horma de mi cuerpo y cada vez que me lo ponga quede perfecto”. Ese secreto generó intriga entre los usuarios, quienes se preguntaron entonces cómo hacía para que permanecieran limpios si nunca los lavaba. “Para limpiarlos lo que hago es que los meto al congelador. Que duren 24 horas ahí está bien. No puedo creer que no se sepan el secreto de los jeans. Me lo dieron en Nueva York en una tienda hace muchos años y en verdad funciona. La horma te queda perfecta”, dijo por medio de un video en su cuenta de Instagram.

Aunque ese secreto de Taliana parezca un poco extraño, muchos seguidores le agradecieron por compartirlo y aseguraron que lo podrían en práctica. ¿Conocían ese truco?