No solo es Piqué ¿quién es William, el otro hombre importante para Shakira?

Piqué, Antonio de La Rúa y Osvaldo Ríos son los nombres masculinos que más suenan cuando se habla de la vida de Shakira, sin embargo, tal vez el que más la ha marcado, no solo personal, sino profesionalmente y, de alguna manera, determinó su vocación por ser cantante, no sea ninguno de ellos. Aunque con el futbolista Gerard Piqué ya tiene una familia conformada y es el dueño de su corazón desde hace 11 años, al que le debe el talento, ese espíritu libre y soñador es a su padre William Mebarak Chadid.

Entérate de todas las noticias del espectáculo aquí

Pero ¿quién es ese hombre que hoy cumple 90 años y Shakira celebra con regocijo escribiendo sentidos mensajes en sus redes sociales? William es un hombre nacido en Nueva York de sangre libanesa, cuya familia se radicó en Barranquilla y se dedicó por un buen tiempo al comercio de relojes y joyas. También fue profesor y visitador médico.

No obstante, esos oficios no alejaron a don William, como generalmente, se le llama en los medios, de esa vena artística que él convirtió en obra a través de la escritura. Don William para sus conocidos es un poeta de toda la vida, de hecho, ha publicado varios textos, uno de ellos Al viento y al azar.

También te puede interesar: la extraña enfermedad con la que ha vivido Shakira durante años

Ahí radica la importancia de don William para la carrera artística de su hija. Ella siempre vio a su padre como un creador nato y soñador, cuenta que solía verlo largas horas frente a la máquina tecleando, y por ello, desde muy pequeña hizo lo mismo: escribir. Solo que ella prefirió crear canciones que literatura. También fue él, quien en compañía d de su segunda esposa Nidia Ripoll, quienes le dieron el apoyo una y otra vez cuando ella se empeñó en que sería artista.

El señor Mebarak dejó su natal Barranquilla un buen tiempo y junto a Nidia acompañaron a distintos países a su hija famosa. También por una larga temporada se residenciaron en Bogotá, luego hicieron lo mismo cuando se radicaron en Miami. Hoy a pesar de que pasan meses enteros en Barranquilla, no tienen problema con volar hasta España para disfrutar tiempo con su hija, su yerno y sus dos nietos.

EL vínculo entre Shakira y su padre es muy fuerte, tan fuerte que hace ya varios años cuando él tuvo quebrantos de salud, ella suspendió sus actividades musicales y se enfocó en estar pendiente de la recuperación de William. Solo tuvo paz y felicidad cuando el parte médico lo dio de alta. Shakira no oculta los sentimientos por él y el mensaje que dejó en sus redes es más que evidente. Más que un padre, ha sido amigo, inspiración y cómplice.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, “Mi cómplice y todo”

Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser.

Tu niña,

Shakira”.

Actualmente don William es columnista del diario El Heraldo, de la Arenosa.