La extraña enfermedad con la que ha vivido Shakira durante años

Shakira, cantante y compositora colombiana, conocida como la ‘Reina de la música latina’, ha logrado reconocimiento mundial gracias a su música y particular estilo. Desde muy niña empezó a componer canciones. En 1991 debutó con su primer álbum titulado Magia, luego, en 1993 lanzó Peligro, su segundo disco, pero fue en 1996 cuando lanzó Pies descalzos, que logró vender más de cuatro millones de copias en todo el mundo. Ahí dio inicio al gran éxito mundial que tiene hoy en día.

Te puede interesar: ¿Por qué Shakira no permite que sus hijos escuchen sus canciones?

La barranquillera, una de las cantantes de pop latino con mayor reconocimiento, ha tenido que afrontar algunas complicaciones de salud, entre ellas, una extraña enfermedad de gran riesgo llamada Toxoplasmosis, un padecimiento infeccioso que puede provocar desde infecciones leves y asintomáticas hasta infecciones mortales que afectan especialmente a los bebés cuando están en el vientre. La enfermedad es transmitida por los animales, especialmente por los gatos. Pese al diagnóstico, la cantante tuvo sus dos embarazos normales y pudo concebir sus dos hijos sin ningún daño causado por esa enfermedad.

Puedes leer: Shakira y Piqué: un amor a primera vista

Pero la Toxoplasmosis no ha sido la única enfermedad que ha padecido la reconocida cantante colombiana. En una ocasión tuvo que suspender varios de sus conciertos debido a una hemorragia en sus cuerdas vocales, una enfermedad común entre las personas que se dedican al canto profesional. La intérprete del Waka Waka confesó que sintió miedo y esa situación la hizo llegar a pensar que perdería su voz. Según dijo, durante una rueda de prensa en Barranquilla, antes de participar en la inauguración de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, esa fue una de las situaciones más difíciles que ha tenido que enfrentar en su vida.

“Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”, dijo conmovida.