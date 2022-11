“Nos quisieron callar”: Pedro Rendón sobre cómo fue trabajar con Shakira

En 1994, Shakira y el actor Pedro Rendón protagonizaron El Oasis, una telenovela que contaba la historia de Luisa María Rico, una joven que tenía un amor prohibido, pues su padre no la dejaba estar con el hombre que amaba. Se emitía los jueves de 8:30 a 9:30 p.m.

Te puede interesar: Pedro Rendón sobre difícil situación que enfrentó: “nos prepararon para lo peor”

En entrevista con Vea, el actor Pedro Rendón reveló lo negativo de haber protagonizado El Oasis junto a Shakira, quien, al parecer, hizo que su reproducción fuera prohibida. Foto: Cortesía del artista - Cortesía del artista

En ese momento, la barranquillera tenía 17 años, y ya se comenzaba a dar a conocer por sus discos Magia y Peligro. Por su parte, Pedro tenía 19 y también estaba iniciando como actor. Su personaje en la producción fue el de Salomón Perdigón.

Según se rumoró, la intérprete de Monotonía compró los derechos de difusión de la telenovela para impedir que siguiera circulando, aunque algunos fragmentos se filtraron en YouTube.

Te sugerimos leer: Sharon Stone sobre difícil momento: “perdí nueve hijos por aborto espontáneo”

Rendón reveló en diálogo con Vea, lo que significó para él haber hecho parte de esa producción, que le abrió el camino en la industria. “El Oasis fue mi primer personaje grande, un protagónico, me abre las puertas, me da a conocer, me pruebo yo mismo si sirvo para este reto actoral, para esta carrera, y obviamente nos fue muy bien porque había un equipo grande, de muchas personas trabajando en pro de que eso saliera así, un elenco muy potente que realmente nos respaldó porque los protagonistas éramos inexpertos”, aseguró.

¿Qué pasó con ‘El Oasis’ protagonizada por Shakira y Pedro Rendón?

Aunque El Oasis fue uno de los proyectos más importantes de la vida de Pedro Rendón, a su vez, trajo algunos aspectos negativos el hecho de haber trabajado con la estrella barranquillera. “Como todo producto tiene unos derechos, unas reglas, unos límites y hay que cuidarlo, hasta donde tengo entendido, aunque no hay algo que lo confirme, se rumora, que la protagonista, Shakira, mi compañera de escena, compró los derechos de la serie y la silenció”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sobre esos rumores que apuntan a que la artista compró los derechos para que la telenovela no fuera distribuida, el actor expresó su tristeza: “de repente, que te silencien, que te obliguen a guardar silencio, que ya no se pueda hablar de ti, que no se pueda encontrar el material de lo que tú has hecho, eso yo lo veo como algo muy triste y algo muy muy negativo, es una falta de respeto para todas las personas que pusieron mucho de su corazón y de sus fuerzas para que ese proyecto saliera bien. No hablo de la parte económica, porque todo proyecto o deja ganancias, o deja pérdidas, pero sí con los sueños, con las ganas de que El Oasis saliera bien y de repente de callan, realmente eso me ha dolido, eso es lo más triste de mi paso por la telenovela”.