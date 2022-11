Novia de Chyno Miranda habló después del traslado de clínica del cantante

Chyno Miranda sigue generando preocupación por su estado de salud. El integrante de Chino y Nacho, estuvo recluido desde finales del año pasado en la clínica Tía Panchita, centro de rehabilitación en el que estuvo hasta la semana pasada, al parecer, porque estaba en “condiciones deplorables”.

Después del traslado de Chyno Miranda, su novia Astrid Torrealba Falcón fue acusada de, supuestamente, suministrarle drogas al artista. Foto: Instagram - Instagram

En el video, que circuló en redes, donde se observa al artista venezolano saliendo de ese centro médico, se muestra también a una mujer que va a su lado, cuya identidad corresponde a Astrid Torrealba Falcón, su actual novia.

Este fin de semana se viralizó un video donde aparece Alcira Pérez, madre del artista, pidiendo ayuda para encontrar a su hijo pues, según ella, su novia lo habría sacado de Tía Panchita sin ningún tipo de autorización. De igual manera, la acusó de ser la persona que, supuestamente, le suministró drogas al cantante, así lo dijo en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

“Es una noviecita pero él ve droga en ella porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación. Ella lo recibió en el aeropuerto y tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente yo le encontré una bolsa así grandota. La que se lo suministró fue ella porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella, como la noviecita de él, a hacérmele daño. Por eso es que yo no quería que ella lo viera y a ella se le exige tratamiento para que ella sanara, se lo pedí personalmente, él está enfermo y si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo”.

¿Qué dice Astrid Torrealba Falcón sobre situación de Chyno Miranda?

La mujer apareció en sus redes sociales, pidiendo, sobre todo, cuidar la integridad de su novio, Jesús Miranda, después de que una cuenta de Instagram, supuestamente suya, publicara una foto con el artista. “Comunicado importante. Gente, por alguna razón y por cuidar la integridad de Jesús, no coloco fotos y solo tengo esta cuenta @ing_astrid_dayana_falcon es mi única cuenta oficial, por favor ayúdenme a reportar cuentas alternas, hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto, Jesús en algún momento lo va a hacer y así lo ha querido, por eso respeto su decisión”.

Aunque no se refirió específicamente a las declaraciones de su suegra, sí fue clara en afirmar que sería el artista quien brindaría, en su respectivo tiempo, las declaraciones de lo que verdaderamente ha sucedido. “Pedimos respeto, no se trata de crear cuentas, por ese motivo no publico fotos, no engañen a la comunidad de Jesús, él mismo será quien de declaraciones como hasta ahora lo ha hecho, le debe mucho a su fanática, mientras tanto yo estoy averiguando quién está detrás de estas cuentas tratando de dañar la integridad de Jesús. Todos los mensajes y oraciones se las pueden dejar a Jesús en su cuenta @chynomiranda, le hace muy bien leerles y sentir el apoyo de cada uno de ustedes”.