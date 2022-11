Video: Chyno Miranda reapareció tras su traslado a otra clínica: “fue horrible”

La salud del artista venezolano Chyno Miranda, amigo de Nacho, exentrenador de La Voz Senior, ha sido un constante tema de conversación durante el último año, luego de sufrir fuertes secuelas en su salud por el covid-19, virus que casi acaba con su vida.

Chyno había sido recluido en la clínica ‘Tía Panchita’, donde, aparentemente, vivía en “condiciones precarias”. Luego de su traslado a otro centro de rehabilitación, reapareció. Esto fue lo que dijo. Foto: Instagram - Instagram

Desde entonces, el cantante ha estado alejado no solo de los escenarios, sino también de las redes sociales, pues tuvo que ser internado en una clínica de rehabilitación para su completa recuperación. Sin embargo, en el lugar donde se encontraba, aparentemente, no era tratado de la mejor manera y, por esa razón, habría sido trasladado en los últimos días a otro centro médico.

¿Qué dijo Chyno Miranda? El artista reapareció

En las últimas horas, se viralizó un video de Chyno Miranda confirmando que se encuentra bien, pero que sí vivió condiciones “horribles”. “Mi gente por acá Chyno Miranda, ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos, estoy bien, gracias a Dios. Más fuerte que nunca. Estoy por aquí en una clínica en el Cedral, aquí en Caracas, una clínica aquí en la Alta Florida, mejor que nunca, gracias a Dios, muy bien atendido, en Tía Panchita no, horrible esa mier**. Gracias a todos por su cariño, por su apoyo. De verdad que fue bastante engorrosa la salida de Tía Panchita para acá, pero aquí estoy bien y estoy feliz. Le agradezco a toda la gente que ha participado en esto, a la Fiscalía, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia. Estoy más fuerte que nunca. Voy muy pronto a la calle a hacer música”.

Mamá de Chyno Miranda rompió el silencio

Minutos antes que el artista entregara estas declaraciones, también se hizo viral un video de su madre, Alcira Pérez, pidiendo ayuda para encontrar a su hijo, pues, según ella, no sabía para dónde se lo habían llevado después de su traslado de Tía Panchita.

“Presidente, Vicepresidente, General de la República, por favor ayúdenme, yo soy Alcira Pérez, la mamá de Jesús Miranda, no sé dónde está, se lo llevaron de la clínica el miércoles y él necesita tener un tratamiento para que no me retroceda en todo lo que ha evolucionado desde que lo tengo. Se lo llevaron de manera injusta, cosa que no estoy de acuerdo porque yo soy la mamá de Jesús y yo soy la que lo cuida y la que tiene la potestad de decidir hacia dónde va. Por favor ayúdenme, quiero saber dónde está y hablar con él”.

Los internautas han comentado, preocupados por saber cuál es el verdadero estado de Chyno. “Me duele ver a Chyno así. Ojalá se recupere pronto. Que sea el que era antes”, “las declaraciones tanto, de la madre, como de chino son, opuestas, entonces.... cuál de las 2 partes, está diciendo la verdad”, “todo es confuso”, “todo esto es una confusión. Falta que el video sea nuevo a él se le ve muy demacrado”, “se nota que está muy mal”.