¿Nuevo amor? Jessica Cediel publicó carta con amoroso y comprometedor mensaje

Desde hace un tiempo, Jessica Cediel ha tenido que enfrentar difíciles episodios a causa de la extracción de los biopolímeros de su cuerpo. En las últimas semanas fue nuevamente operada, y a través de sus redes sociales, ha compartido cómo ha sido la recuperación.

El pasado miércoles publicó unas historias contando que ya le había quitado el dren, después de 14 días de la cirugía, y que se sentía muy feliz y hermosa, tanto por fuera como por dentro. “Niñas hoy me organicé, me arreglé… ya me quitaron el dren, el dren me lo quitaron el sábado, ayer me quitaron los puntos, me siento muy bien, me siento contenta, me siento feliz, yo voy con toda como siempre, esto no quita que haya días de días, pero lo más importante es que el común denominador, es un día bonito, un día bendecido, un día de agradecimiento”, dijo.

De igual manera, la modelo y actriz aprovechó que ya se sentía mucho mejor para enviar un reflexivo mensaje: “mi gente, este mundo le pone a uno muchas pruebas, hay gente que lo quiere ver a usted siempre en el piso, vuelto miércoles, como que les da rabia, si ven que a usted le va bien, si está bien físicamente, si tiene pareja, si tiene negocio, hay mucha maldad. No digo que todo el mundo, pero hay gente que es envidiocita en su corazón, así como hay gente que es superbonita, que se alegra de verte feliz, de ver tus triunfos, de verte bien en el amor, con tu salud, con tu familia, para mí la clave de todo y la protección de todo siempre ha sido Dios”.

Jessica Cediel recibió romántico regalo. ¿Será de un nuevo amor?

Durante todo este tiempo, Jessica Cediel ha comentado que está disfrutando de su soltería y que lleva mucho tiempo sin tener una relación. Sin embargo, debido a una de sus últimas publicaciones, dejó en entre dicho esa versión. Algunos de sus fanáticos afirmaron que podría tratarse de un posible novio, pues la también actriz publicó unas imágenes mostrando un ramo de rosas con una romántica carta.

“Te extraño muchísimo, no veo la hora de volverte a ver y darte muchos besos. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que pasa, doy gracias…”, se alcanza a leer. La publicación tiene fondo la canción Perfect de Ed Sheeran.

Aunque no se alcanza a leer el resto de la nota ni tampoco dice quién fue su destinatario, comenzaron a surgir rumores afirmando que no solo podría tratarse de un admirador sino de algo mucho más serio, como una pareja sentimental. Por ahora, la presentadora no se ha manifestado al respecto.