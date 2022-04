“Yo pecaría con ese papacito”: Jessica Cediel contó quién es su hombre ideal

La vida sentimental de la presentadora Jessica Cediel siempre ha sido un tema de interés para sus fanáticos. Su relación con el cantante Pipe Bueno fue muy comentada, al igual que sus compromisos fallidos con Leo Sarria y Mack Roesch. Hace un tiempo, en una entrevista de AutoStar TV con Andrés Wilches, la modelo habló del por qué no se casó con los novios que le propusieron matrimonio.

Te puede interesar: “Prefiero comer”: Jessica Cediel y su contundente respuesta a quienes la critican

“En la primera relación no me gustó para dónde íbamos, pasaron ciertas cosas que no me llenaban para un matrimonio de por vida, simplemente dije: ‘no más, muchas gracias, hasta luego’. En la segunda creo que fue una relación apresurada en la que no nos conocimos lo suficiente. Fue un momento muy turbulento y para mí muy vulnerable porque me proponen matrimonio en medio de una cirugía, a tres días de estar vuelta una nada física, psicológica y emocionalmente. Había una inestabilidad en el ambiente mutua”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego de esas mencionadas relaciones, a la presentadora no se le ha vuelto a ver públicamente con otro hombre en planes de romance. Según ha dicho, ha preferido guardar su corazón para cuando llegue el indicado pues de esas experiencias, aprendió, entre otras cosas, a no abrir la puerta de su intimidad, pues según ella, ese fue realmente el problema.

¿Cuál es el hombre ideal de Jessica Cediel?

A través de sus redes sociales, la modelo y presentadora se confesó con sus seguidores y reveló quién es el hombre que actualmente la hace suspirar. Mientras hablaba del amor propio y de cómo amar las imperfecciones, quiso referirse al actor y cantante italiano Michele Morrone, protagonista de la película de Netflix, 365 DNI, a quien describió como un “papasito”.

“Hablando de amor propio, yo no puedo con este hombre, qué cosa tan deliciosa, es una vaina muy loca, me parece un papacito, con el que se podría pecar fácil, yo pecaría muy fácil con ese man, literalmente. Niños no se me pongan celosos, yo también tengo derecho a admirar”, dijo Jessica Cediel mientras se mostraba al natural, sin una gota de maquillaje.

Te puede interesar: ¡Wow! Esta es la razón por la que Jessica Cediel no tiene pareja