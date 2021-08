“Pasé por 23 colegios”: Gregorio Pernía de ‘MasterChef’ se graduó a los 40 años

En una entrevista con el periodista Juan Diego Alvira, el actor Gregorio Pernía reveló varios secretos de su vida. Su nombre ha sido tendencia en los últimos días, gracias a su participación en MasterChef Celebrity ya que hace parte del grupo de los semifinalistas Es uno de los participantes más queridos por los televidentes.

Dentro de las confesiones que le hizo a Juan Diego, aseguró que casi no logra graduarse del bachillerato por su indisciplina. Gregorio contó que por su conducta, estudió en 23 colegios, y solo hasta que tenía 40 años pudo graduarse. Desde muy pequeño soñó con ser actor y por esa razón dejó sus estudios, pese a que académicamente no le iba mal.

“Era indisciplinado, bastante. Sacaba a mis compañeros del salón y les mamaba mucho gallo a los profesores. Estudié en 23 colegios y dejé de un lado el bachillerato porque quería ser actor”, afirmó.

Aunque tuvo una época de ‘rebeldía’, como él mismo describió su adolescencia, años después quiso retomar su estudio, así que se inscribió a un instituto para terminar su bachillerato, estando ya casado y con hijos.

“Un día le dije a mi mujer que quería graduarme del colegio y me matriculé en un instituto. Me gradué con una mujer de 69 años y me pareció supremamente espectacular. Al final, lo logré y me pareció bonito hacerlo a esa edad”, le contó a Juan Diego, en el espacio de entrevistas que tiene el presentador en sus redes sociales.

El actor cucuteño definió su regreso al colegio como una “experiencia espectacular”. Ese sueño lo cumplió hace 11 años, pues actualmente Gregorio tiene 51.

Gregorio Pernía, en MasterChef Celebrity

El actor ha logrado divertir a sus compañeros y jueces con su gran energía y excelente sentido del humor. Incluso, lo describen como el ‘alumno indisciplinado’ de la competencia. Aunque con todos ha logrado una buena amistad, Emmanuel Esparza, Pity Camacho y ahora Frank Martínez se convirtieron en sus grandes amigos, gracias al reality de cocina.