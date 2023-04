Patricia Silva, de ‘Sábados Felices’, aclaró qué relación tuvo con ‘Mandíbula’

Con más de cincuenta años en la televisión, Sábados Felices se convirtió en el programa de humor más largo, estable y querido por los colombianos. Durante cinco décadas, ha sacado millones de sonrisas a los fieles televidentes que lo sintonizan todos los fines de semana en Caracol Televisión. El programa ha sido la plataforma para reconocidos presentadores y comediantes que siguen presentes en la memoria de sus fanáticos.

Marcelino Rodríguez, más conocido como ‘Mandíbula’, fue uno de ellos. Quien además de sonrisas y mucha admiración, también entristeció a cientos de colombianos con su fallecimiento, a sus 72 años, el pasado 27 de mayo del 2022 tras sufrir de Alzheimer y luchar contra el Covid-19, que acabó apagando su cuerpo. Patricia Silva, colega y excompañera de set del comediante, lo recordó recientemente en una entrevista.

¿Qué dijo Patricia Silva sobre ‘Mandíbula’?

La comediante Patricia Silva fue una de las colegas que más acompañó y visitó a su excompañero de Sábados Felices mientras él luchaba contra el Alzheimer, enfermedad avanzada que lo llevó a retirarse de la televisión. Tras su unión y fuerte amistad, iniciaron rumores de un pasado sentimental entre ambos, especulaciones que ella aclaró recientemente en una entrevista.

“Fui muy buena amiga de ‘Mandíbula’. No era feo. Las mujeres se enloquecían por él. ‘Mandíbula’ era ojiazul, grande, ‘buenón’, las viejas eran locas con él. Mandíbula no era feo, disfrazado era inmundo, cuando lo caracterizaban de feo, pero era simpático, de todos los de el elenco era al que mejor le iba. Siempre estuve pendiente de él hasta su muerte, de su esposa y bueno, pendientes, qué les hacía falta y todo”, aclaró y resaltó que fue justamente él quien la acompañó en difíciles momentos de su vida. “Hace como unos 20 años tuve episodios de depresión duros, él estuvo ahí conmigo, me decía “Usted tiene que sacar esto adelante, no se deje”, recordó.