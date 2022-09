Pedro Rendón: ¿Qué ha pasado con su vida y por qué no volvió a actuar en tv?

Desde muy pequeño, a Pedro Rendón le llamó la atención la actuación. Poco a poco fue dando pequeños pasos, hasta llegar a ser considerado todo un galán de la televisión colombiana. Protagonizó la serie juvenil El Oasis, junto a Shakira, telenovela con la que saltó a la fama. También, hizo parte de otras importantes producciones como Retratos de familia, Pobre Pablo, La venganza, Hombres de honor, Doña bella, Negra consentida, entre otras.

En diálogo con Vea, el reconocido actor Pedro Rendón, recordado por protagonizar El Oasis junto a Shakira, habló del cambio que tuvo su vida y su carrera artística. ¿Qué hace actualmente? Esto dijo. Foto: Cortesía del artista - Cortesía del artista

Desde hace varios años está alejado de la televisión colombiana, aunque no ha dejado de ser actor. A lo largo de su vida ha tenido que enfrentar varios cambios que lo llevaron a reconsiderar el enfoque que tenía en su forma de actuar.

¿Por qué Pedro Rendón se alejó de la televisión colombiana?

En diálogo con Vea, el actor habló de sus proyectos actuales y reveló qué ha pasado con su vida, pues no se volvió a ver en ninguna otra producción colombiana. “Ha habido muchos cambios, fuertes, drásticos, que no quería hacer pero que me tocó hacerlos. En este momento, hace unos tres años, estoy viviendo una nueva etapa que me tiene muy contento, explorando nuevos lugares, nuevos caminos y retos”, afirmó Rendón.

Hace tres años se fue del país junto a su esposa Ximena Vásquez y sus dos hijos Nicolás y Sofía, para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Dificultades de salud, económicas, una crisis matrimonial y tener que salir corriendo del país, hicieron que su vida tomara un nuevo rumbo, uno que ahora disfruta completamente.

“Yo soy artista, hace mucho tiempo me conecté con el arte dramático, con la actuación y eso es difícil dejarlo. Yo sigo siendo actor, lo que pasa es que ahora cambiamos el rumbo, el tipo del mensaje y el tipo de público. Durante mucho tiempo yo trabajé para los canales y productoras normales, comerciales y fue muy bonito, aprendí mucho y estoy muy agradecido, pero hace un tiempo tomé la decisión con mi familia de cambiar el enfoque del mensaje; seguir actuando, pero ahora para un público diferente con un mensaje con principios, con valores, que salve vidas, que restaure hogares y parejas. Específicamente hablo de Dios y de la Salvación”, aseguró el actor, quien ha estado más enfocado en el teatro y en actuar a través de sus redes sociales.

¿Cómo te sientes con ese cambio en tu carrera?

“Sí, hay que reconocer que está llegando gente muy talentosa al medio, nuevas caras, el medio de la televisión es netamente de imagen, donde la gente quiere ver nuevos rostros, cosas agradables. La gente quiere ver algo nuevo, eso hay que entenderlo y hace parte de la profesión. En mi caso, puede que todavía goce de una juventud o de un rostro que es agradable de ver, pero ha eso también le tengo que sumar el tipo de público que me quiere ver. Entonces encontré un público que quería que yo le transmitiera un mensaje”.

¿Extrañas tu vida de antes?

“Sí, sí se extraña un poco los rodajes, el ambiente, las grabaciones. Hace 30 años me paré por primera vez frente a una cámara y se hacen amigos, gente del equipo técnico, compañeros actores, se convive con ellos y empieza uno a crear una costumbre frente al medio de trabajo y se vuelve chévere, y de repente ya no hacerlo, eso no quiere decir que lo que esté haciendo ahora no me apasione ni me agrade, sí, también, pero se recuerdan esos momentos”.

