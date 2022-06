Pipe Bueno responde a seguidores que cuestionan si ama a Luisa Fernanda W

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W sostienen una relación sentimental desde hace más de dos años. En plena pandemia se fueron a vivir juntos, más adelante quedaron embarazados de su primer hijo a quien llamaron Máximo, y ahora esperan con muchas ansias a un nuevo integrante de la familia.

Te puede interesar: VIDEO: Máximo, hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W derretido por su hermano

La pareja ha sido catalogada como una de las más sólidas del momento en el mundo de la farándula nacional. Además de sostener una relación sentimental, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W trabajan juntos en varios proyectos, entre ellos, un restaurante de comida mexicana que inauguraron el año pasado.

Te puede interesar: Conoce el secreto de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para ser exitosos empresarios

Pipe Bueno despeja dudas sobre su relación con Luisa Fernanda W

Ahora que la pareja reveló que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, algunos internautas han estado preguntándoles en redes sociales varios detalles sobre su relación. Recientemente, un usuario los cuestionó porque supuestamente, Pipe Bueno no le dice ‘te amo’ a Luisa Fernanda W.

Ante eso, el artista de música popular aseguró que, aunque no lo muestren en redes sociales, no quiere decir que no tengan ese tipo de muestras de cariño entre ellos. “Lo que pasa es que ustedes no nos están viendo 24 horas al día y por eso no lo escuchan”, dijo. Luego, procedió a decirle a Luisa que la amaba y le dio un beso. Luisa agregó: “me lo dice todos los días”.

Además, confesaron que ambos suelen ser bastante románticos y cariñosos. “Somos de esas parejas muy cariñosas solo que no lo estamos mostrando tanto por acá, pero sí nos damos mucho cariño, yo creo que eso es muy importante en una relación”.

Puedes leer: Las mejores noticias del mundo del entretenimiento aquí