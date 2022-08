¿Piqué y Clara Chía se van casar? Este detalle los dejaría en evidencia

Luego de separarse de Shakira, Piqué ya se dio una nueva oportunidad en el amor con Clara Chía, a quien habría conocido en su empresa Kosmos. Por su parte, Shakira se ha refugiado en sus hijos Milan y Sasha, mientras continúa el proceso de la custodia y la repartición de los bienes.

Luego de que la revista Hola publicara unas imágenes donde aparece el futbolista del Barcelona con Clara en una boda de uno de sus mejores amigos, se comenzó a rumorar que la pareja podría estar comprometida.

¿Por qué se rumora que Piqué y Clara Chía se van casar?

En las fotos que se viralizaron alrededor del mundo, hubo varios detalles que llamaron la atención de los internautas. Uno de ellos, fue una pequeña barriguita que se le ve a la joven, quien lucía un costoso vestido largo de rayas. Por esa razón, muchos se han atrevido a asegurar que podrían estar esperando su primer hijo.

De igual manera, el otro detalle que generó curiosidad fue un anillo que llevaba puesto la joven de 23 años en el dedo anular de su mano izquierda y que haría referencia, supuestamente, a un posible compromiso.

En el programa de entretenimiento Chisme no like, el presentador Javier Ceriani, afirmó: “Piqué no trae nada pero ella sí, además de su pancita, trae anillo de compromiso…bueno, no sabemos si de compromiso, pero no es un anillo que acompañe el vestido”.

Por ahora, el futbolista no ha brindado ninguna declaración al respecto, y tampoco se espera a que lo haga, pues, casi siempre, ha preferido mantener su vida privada lejos de la opinión pública, así fue durante los 12 años que estuvo con la artista barranquillera, muy pocas veces habló ante la prensa sobre su relación. En redes sociales tampoco acostumbró a publicar muchas cosas referentes a su familia.

¿Cuánto lleva Piqué con su nueva novia?

Marisa Martín-Blázquez, una periodista de española, reveló el dato que muchos se estaban preguntado. Según ella, no llevan seis meses, como se había dicho anteriormente. “Lo primero, me desmienten que lleven seis meses, si no que llevan un año. Cuando Shakira descubre la infidelidad cree que es algo pasajero, hablan y se comprometen a reforzar su relación”.

Además, afirmó que mientras Shakira intentaba restaurar su hogar, Piqué se enteró que Clara estaba saliendo con otro futbolista así que, decidió, terminar definitivamente con la colombiana por recuperar a la joven. “Clara Chía se sintió mal y se enrolló con un chico, Piqué al enterarse se ‘pica’ y reinicia la relación… Piqué les informa que su relación con Shakira está agotada y que los niños son una dificultad añadida, los padres le instan a divorciarse”.

