¿Por qué Andrés Montoya no está presentando ‘Noticias Caracol’? Esta es la razón

Cada vez que un presentador de Noticias Caracol se ausenta, los televidentes no lo pasan desapercibido; inmediatamente, comienzan a preguntarse por los motivos que los llevó a desaparecer de la pantalla.

Te puede interesar: Juan Diego Alvira contó en qué anda luego de su salida de Semana

Andrés Montoya en ‘Noticias Caracol’

En octubre del 2015, el periodista se mostró emocionado por el nuevo reto profesional que comenzaba en Caracol Televisión. “Asumo un nuevo reto profesional acompañándolos todas las mañanas en nuestra primera edición de Noticias Caracol , feliz de poder compartir con ustedes lo que pasa en Colombia y el mundo, y con la firme convicción de estar para escucharlos más, conversar más y, por supuesto, informarlos mejor. A todos los que ya nos ven y reconocen nuestro trabajo, gracias por cada minuto que nos sacan de sus vidas. Y a quienes no lo han hecho, la invitación siempre estará abierta para que juntos, entendamos y le aportemos de manera constructiva a este hermoso país que tenemos”.

Más noticias de presentadores de Caracol Televisión Conoce los nuevos presentadores de ‘Noticias Caracol Ahora’, de Caracol Televisión Los nuevos presentadores de ‘Caracol Ahora’ se han desempeñado como reporteros del noticiero de Caracol Televisión. Leer aquí: Conoce los nuevos presentadores de ‘Noticias Caracol Ahora’, de Caracol Televisión Catalina Gómez de ‘Noticias Caracol’ vivió gran susto en vivo: “cara de pánico” La presentadora realizaba una entrevista en directo para ‘Noticias Caracol’ en una embarcación, en Cartagena, junto a Juan Roberto Vargas, pero tuvo un percance en la transmisión. Leer aquí: Catalina Gómez de ‘Noticias Caracol’ vivió gran susto en vivo: “cara de pánico”

¿Por qué Andrés Montoya no está en ‘Noticias Caracol’?

Durante los últimos días, los televidentes han notado que el presentador Andrés Montoya, quien llegó en octubre del 2022 a Noticias Caracol en reemplazo de Juan Diego Alvira, no ha estado presentando la primera emisión del informativo junto a Alejandra Giraldo, su colega y compañera de set.

La razón no es porque se haya ido definitivamente del noticiero, sino porque se está tomando unas vacaciones. Así lo confirmó la presentadora paisa. Además, el periodista ya ha publicado algunas imágenes en su perfil de Instagram donde tiene 32 mil seguidores, que muestran que está en compañía de su pequeño hijo Pedro en un paradisíaco lugar. Al parecer, se trataría de la isla de San Andrés.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Andrés Montoya de vacaciones con su hijo. Foto: Instagram - Instagram

Montoya ha estado disfrutando de la playa, la brisa y el mar. Se desconoce si solamente está con su hijo o si está con alguien más. Recordemos que, a principios de este año, el presentador confirmó que se había separado de su esposa. “Fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, dijo.

¿Quién es la exesposa de Andrés Montoya?

El periodista estuvo casado con la también periodista Mariana Ramírez, madre de su hijo Pedro, quien está próximo a cumplir 4 años. Junto a ella, Andrés Montoya enfrentó la pérdida de otro bebé. En el 2019, estaban esperando mellizos; sin embargo, lamentablemente, la niña, a quien le tenían por nombre Macarena, falleció. “Ella empezó a sentir que algo pasaba, se hizo la prueba y se dio cuenta de que estaba en embarazo. Luego se hizo ecografía y no le dijeron que era uno, sino que eran dos”, dijo en Bravissimo.