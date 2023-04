Juan Diego Alvira contó en qué anda luego de su salida de Semana

Uno de los periodistas más queridos y admirados de la televisión colombiana es Juan Diego Alvira, quien presentó la primera emisión de Noticias Caracol y se ganó el cariño de los televidentes gracias a su profesionalismo y carisma.

Juan Diego Alvira. Foto: Instagram - Instagram

El año pasado, sorprendió al confirmar su renuncia para iniciar una nueva etapa laboral en la revista Semana. Aunque muchos lamentaron no volver a ver en la pantalla chica, otros lo felicitaron por el reto que asumiría en ese medio de comunicación. Aunque se esperaba que durara un buen tiempo allí, el 24 de febrero de este año confirmó su salida y muchos quedaron expectantes de lo que ocurriría en su vida profesional.

Su paso por Noticias Caracol le permitió ganarse el cariño de cientos de televidentes. De igual manera, cuando llegó a la Revista Semana, sus seguidores le auguraban un gran futuro.

¿En qué está trabajando actualmente Juan Diego Alvira?

Luego de un poco más de un mes de su salida de Semana, el periodista reveló a qué se dedica actualmente, pues en redes sociales, se había rumorado que podría volver a la televisión. “Llevo un mes sin estar trabajando en ningún lado. Eso sí, he tenido mis días copados de otras actividades, me ha tocado redescubrirme. Por ejemplo, me la he pasado haciendo conferencias, me han contratado y eso gracias a Dios lo pagan bien. He estado presentando eventos, mejor dicho, como dice Shakira, he estado facturando”, dijo a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Una de las razones por las que Juan Diego renunció al medio de comunicación en el que estaba, fue porque quería compartir más tiempo con su familia, cosa que ha podido hacer durante este tiempo. “También he tenido espacios y tiempo para ser un mejor papá, recoger a mi hija en el colegio, también para reconquistar y enamorar a mi esposa, cambiar la rutina. Hasta he batido récord en lectura, esto no es carreta: me he leído más de 15 libros, he visto cualquier cantidad de películas y también me las he repetido, he releído, mejor dicho, he hecho muchísimas cosas. Incluso, me las he dado de encantador de perros. Del periodismo, de la televisión y de los medios de comunicación tradicionales, ya les contaré”, aseguró.

En su cuenta de Instagram donde tiene 1 millón de seguidores, el comunicador ha compartido varios momentos de cómo es su vida actualmente. Su esposa Ana María Escobar y su hija María del Mar, son las protagonistas.