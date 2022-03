¿Por qué Carlos Calero no estuvo estos días en ‘Yo me llamo’? Esta es la razón

Yo me llamo es el programa de música que los colombianos más disfrutan ver todas las noches. El talento de los concursantes que imitan a sus artistas favoritos ha dejado sorprendido no solo a los jurados sino a todo un país. El reality ya se encuentra en su última etapa con cuatro finalistas: ´Yo me llamo Maluma´, ´Yo me llamo Leonardo Favio´, ´Yo me llamo Bruno Mars´ y ´Yo me llamo Camilo Sesto´, quienes se enfrentan para ganarse los 1.200 millones de pesos que están en juego.

Los televidentes han notado algunos cambios en el formato en esta temporada, como los premios que han sido entregados a lo largo de la competencia y los diferentes entrenamientos de la escuela. Sin embargo, el que más llamó la atención en los últimos días fue la ausencia del presentador Carlos Calero.

Este fue el motivo de la ausencia de Carlos Calero en ‘Yo me llamo’

De un momento a otro, el barranquillero dejó de aparecer en el programa y fue reemplazado por su colega Rochi Stevenson, quien hizo dupla con Melina Ramírez. Sin embargo, para los televidentes fue extraño ese cambio. Varios de sus fanáticos comenzaron a dejarle mensajes en sus redes como: “¿Dónde estás?”, “¿por qué dejó Yo me llamo?”, “¿qué pasó, por qué ya no estás en Yo me llamo?. En Vea le preguntamos la razón de su ausencia y esto contestó: “Estaba haciendo un trabajo para el canal y me ausenté una semana”.

En efecto, en el capítulo de anoche se pudo observar su regreso al escenario en uno de los momentos más especiales del programa. Los participantes tuvieron que hacer una dupla con los artistas originales que terminó conmoviendo a todos los espectadores.

¿Quién ganó anoche los 25 millones de pesos en ‘Yo me llamo’?

Luego de que los cuatro finalistas sorprendieran con sus presentaciones al hacer duplas perfectas con los originales, el imitador de Camilo Sesto fue coronado como el gran ganador de la noche. Su show erizó no solo a Amparo Grisales, sino a Yeison Jiménez y César Escola, quienes por decisión unánime lo eligieron como el mejor de la noche. El artista se llevó 25 millones de pesos.