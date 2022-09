¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque nunca se casaron? Esta es la razón

Una de las separaciones más sonadas en el mundo de la farándula en Colombia, ha sido la de Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, y el actor Lincoln Palomeque. Aunque los rumores de la crisis comenzaron desde el año pasado, solo hasta marzo del año pasado lo hicieron oficial a través de sus redes sociales.

La razón de la ruptura se dio, según ellos, porque el amor se transformó, así que prefirieron dejar de ser pareja, para ser amigos. Según se ha podido observar en redes sociales, en algunas oportunidades aparecen juntos compartiendo momentos familiares muy especiales, dejando en evidencia lo bien que se la llevan por el bienestar de los niños.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sostuvieron una relación por casi 14 años, Fruto de su amor nacieron Matías y Salvador. Foto: Instagram

¿Carolina Cruz no quiere casarse?

Como es costumbre, a la modelo y presentadora vallecaucana le gusta interactuar con sus fanáticos. Casi todos los días suele habilitar la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ y allí revela algunos detalles de su vida personal y profesional.

Como es bien sabido, Carolina y Lincoln duraron casi 14 años juntos, tuvieron dos hijos, pero nunca se casaron. Algunos curiosos le preguntaron a la presentadora cuál fue la razón por la que no llegaron al altar, pese a que compartieron tanto tiempo.

Ante eso, Cruz explicó: “porque nunca me propuso matrimonio. Nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio, entonces el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida”, dijo a través de un video que se hizo viral en redes sociales.

Aunque nunca ha recibido ninguna propuesta, la modelo sigue creyendo en el amor y celebrando la unión de dos personas que se aman. “No es que no crea en los matrimonios. He ido a muchos matrimonios, sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión que me parece muy seria”.

¿Cómo se siente Carolina Cruz como soltera?

Después de haber hecho pública su separación con el actor de Café, con aroma de mujer, la modelo de 45 años se ha mostrado muy feliz en sus redes sociales, compartiendo con sus amigos, familiares y, disfrutando de sus proyectos laborales.

Aunque ha revelado que sí le gustaría volverse a enamorar, por ahora, se siente muy bien como está, además, porque su relación con Lincoln es muy buena. “Estoy muy feliz, exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal, agobiada o triste. No, estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra”.

Otro usuario le preguntó también: “¿Qué es lo más duro de estar soltera?”. Contundentemente, la presentadora dejó claro que no se ha visto afectada en nada por estar soltera: “hasta ahora no me ha parecido nada duro, no sé que vaya a decir en dos meses o tres. Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer muy tranquila y siempre tuve una relación muy tranquila con Lincoln. Ahora que somos papás pero que no estamos juntos como pareja, pero sí como padres, seguimos teniendo una muy buena relación igual de tranquila”.