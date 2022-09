Foto: así se veían Carolina Cruz y Lincoln Palomeque cuando se conocieron

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque conformaron, durante casi 14 años, una de las parejas más queridas y sólidas de la farándula nacional. Lucían tan enamorados que, sus fanáticos, no imaginaban que se iban a separar.

Se viralizó la primera foto que Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, y Lincoln Palomeque, se tomaron cuando tuvieron su primer acercamiento. ¿Muy cambiados? Foto: Instagram - Instagram

En marzo de este año y, después de tantas especulaciones, la pareja confirmó su ruptura. Sin embargo, ha demostrado tener una gran relación de amistad por el bienestar de sus hijos Matías y Salvador.

Muchas de las parejas que se separan suelen eliminar las fotografías de sus redes sociales, pero no ha sido el caso del actor de Café, con aroma de mujer, quien todavía conserva en su perfil de Instagram, donde tiene 3,8 millones de seguidores, sus fotos con la presentadora vallecaucana.

¿Cuál fue la primera vez que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se vieron?

Recientemente, se viralizó una imagen que publicó el actor hace un tiempo, del día en el que tuvieron su primer acercamiento. La atracción entre ellos los ponía nerviosos. “Un #tbt especial para hoy, así, borrosa y todo la foto, el primer contacto, el primer acercamiento, corrimos juntos la media maratón de Bogotá, yo muy nervioso, poco amante de las maratones pero el destino nos puso ahí, atraído y feliz por tenerla cerca, corrí los 10 kilómetros a su lado, no me le despegué ni un segundo, terminé lesionado😂🙈 pero no podía dejarla ir, funcionó, quién iba a pensar que desde ahí íbamos a correr la vida juntos, gracias a Dios por ese día donde empezó todo, como cualquier pareja imperfecta pero con mucho❤️”, fueron las románticas palabras que escribió el 22 de agosto del 2019.

En la imagen, tomada por Jet - Set, se observa a los dos con una camiseta roja, de la maratón, y gorras del mismo color, abrazados con mucha timidez y una enorme sonrisa en sus rostros.

En los comentarios, en ese momento, sus fanáticos elogiaban su gran relación y auguraban una familia para toda la vida. “Que así siga siendo, ustedes tienen un amor imperfecto pero real”, “qué lindos”, “por más parejas así”, “una de las mejores parejas de la farándula”, “qué bonita historia”, “que ese amor les dure para siempre”, “cuídense el uno al otro siempre sin importar lo que les pase”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación que tiene más de 116 mil likes.

¿Por qué terminó la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

De acuerdo con lo que reveló la presentadora de Día a Día, el amor que sentían como pareja se transformó. Fueron 14 años el tiempo que estuvieron juntos y, aunque se amaron mucho, al final entendieron que era mejor seguir como amigos y padres de sus dos hijos. “yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo, porque además yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Y ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ‘¿qué quiero yo en mi vida?’. Son procesos que tenemos que vivir. Yo vivo pegada a Dios, a la Virgen. Soy una mujer creyente”, aseguró en una entrevista con La Red.