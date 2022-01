¿Por qué Carolina Guerra se fue maquillada el día de su parto? Esto respondió

El 24 de diciembre del 2021 nació el primer hijo de la actriz Carolina Guerra y su esposo, el empresario David Reuben Jr. En las últimas horas, la también presentadora fue tema de conversación en redes sociales, luego de publicar una foto de los minutos previos al nacimiento de su primogénito, del cual se desconoce su nombre.

En la foto, se observa en la camilla de un hospital junto a su esposo, ya lista para darle la bienvenida al pequeño. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores, e inmediatamente fue cuestionada. Resulta que la modelo lucía muy sonriente y con su rostro perfectamente maquillado, cuando se supone, que en las labores de parto, las mujeres lucen completamente naturales.

La actriz publicó una foto minutos antes de dar a luz a su primogénito, pero fue cuestionada por estar maquillada. Foto: Instagram

Debido a la ola de críticas, Carolina Guerra decidió salir a defenderse y a aclarar por qué estaba maquillada en ese momento. “No, amiguis, no me maquillé para ir al hospital ¡Hasta allá no me llega la vanidad! Estaba en plena sesión fotográfica y me tocó salir corriendo de emergencia al hospital. Mi hijo se adelantó tres semanas ¡Igual el glamour de esa foto no me duró mucho!”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó el día del parto?

Hace unos días, la actriz realizó una extensa publicación, donde contó que su hijo llegó de manera inesperada, pues se suponía, debía nacer la segunda semana de enero y no en diciembre. Según relató, el día del parto ella se encontraba en una sesión de fotos en su casa, cuando de repente, tuvo que salir de emergencia al hospital pues vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida, al sentir “un chorro de líquido caliente bajando por mis piernas. “El problema es que no era líquido amniótico, no rompí fuente. Faltaban aún 3 semanas para el nacimiento de mi hijo. O eso pensábamos. Lo que había en el piso era una cantidad enorme de sangre.”, describió.

