“La angustia fue horrible”: el susto de Carolina Guerra el día de su parto

El pasado 24 de diciembre del 2021 nació el hijo de la presentadora y actriz colombiana Carolina Guerra y su esposo, el empresario David Reuben. La noticia la dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales, un día después de su nacimiento. Recientemente, realizó un extenso post contando algunos detalles de lo que ocurrió ese día, pues el bebé estaba planificado para nacer tres semanas después, es decir, el 12 de enero del 2022.

Sin imaginarlo, el 24 de diciembre, la actriz se encontraba en su casa preparándose para lo que sería su última sesión de fotos embarazada. Sin embargo, cuando todo parecía normal, vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida mientras disfrutaba de una tarde de amigas con su fotógrafa Katherina Acevedo. “El plan era disparar unos retratos de mis últimas semanas de embarazo, cosa que hace magistralmente. Empezamos a probar la luz para la primera foto, tranqui, en mi casa, con un saco y en pantuflas. Estábamos listas para nuestra sesión, íntima, personal (...) Tan pronto tomamos esta foto, me fui a mi sala a cambiarme de ropa cuando de repente sentí un chorro de líquido caliente bajando por mis piernas”, dice parte del extenso mensaje que escribió la actriz junto a un reel de fotografías de ese día.

Inmediatamente, según relató, se asustó mucho pues se suponía que a su bebé le faltaban un par de semanas para que naciera. “El problema es que no era líquido amniótico, no rompí fuente. Faltaban aún 3 semanas para el nacimiento de mi hijo. O eso pensábamos. Lo que había en el piso era una cantidad enorme de sangre. Los detalles se los ahorro pero ya se imaginarán la angustia tan horrible. Sangré por 10 minutos”, aseguró. Afortunadamente, en ese momento estaba su amiga, quien se encargó de auxiliarla y llevarla oportunamente al centro médico donde finalmente dio a luz. “Pero ahí estaba Súper Kate quien, con todo el amor y la calma, le ayudó a mi mamá a empacar lo que pudieron y me llevó a emergencias al hospital. En el camino sentí a mi bebé moverse y entonces tuve certeza de lo único que me importaba que era que él estuviera bien”.

Finalmente, cerró su mensaje con unas palabras de agradecimiento no solo a su amiga, sino a su hijo recién nacido por cambiar su vida y ser el mejor regalo de Navidad y Año Nuevo y, por supuesto, de toda su vida, “GRACIAS hijo mío por darme 18 días más de embelesamiento, de la bendición exquisita de estar a tu lado y tenerte en mis brazos.1 segundo menos sería una eternidad”.