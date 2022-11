¿Por qué Domenic, hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tiene los ojos claros?

El pasado 27 de octubre nació Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. El pequeño es el segundo heredero del cantante y la generadora de contenido antioqueña, quienes, en octubre del 2020, le dieron la bienvenida a Máximo, su primogénito.

El pasado miércoles 23 de noviembre, en horas de la noche, la pareja presentó oficialmente a Domenic, mostrando su rostro completo, pues antes, habían publicado un par de fotos y videos, pero no lo dejaban ver en su totalidad.

Sus seguidores estaban a la expectativa por conocerlo, aunque Luisa ya había aclarado que sí lo presentaría y que no tenía ningún problema en hacerlo, a diferencia de otros famosos, que han preferido mantener en privado a sus hijos, lejos de las redes sociales.

Pipe Bueno aclaró por qué Domenic tiene los ojos claros

En las imágenes publicadas por Luisa y Pipe, se observa que el recién nacido tiene los ojos claros, de un tono que, al parecer, es azul. Para muchos usuarios ha sido extraño, pues ninguno de los dos los tiene de ese color. Por esa razón, los cuestionaron en sus redes sobre de quién, específicamente, era esa característica herencia.

La pareja interactuó con sus seguidores, y mientras Luisa asegura que su hijo ya se queda con ese color de ojos, Pipe lo duda un poco. “¿Esos hermosos ojos de dónde salieron?”, les preguntaron en la dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Ellos contestaron: “Yo tengo aquí un debate con mi mujer y es que todos los bebés nacen con una telita como gris, pero Luisa dice ya que son ojos claros. Pilas, yo no digo que no, porque puede ser”, inició diciendo el intérprete de Cupido falló. Enseguida, la paisa agregó: “o sea, es que puede que le cambie el color, pero no van a dejar de ser claros, porque la melanina del ojo ya es clara. Máximo no nació así, eran negros”.

Pipe no se mostró muy convencido con la respuesta de su pareja: “o sea, Lu es oftalmóloga, yo no sé en qué momento, pero no, puede que sí, o sea, yo la verdad digo como que toca esperar. Igual, para resolver la duda del ojo claro, les recuerdo que mi hermanita es de ojos claros, Lu tiene unos ojos como miel, que tienen que ver con la luz del día, y mi abuela materna también tiene ojos claros, entonces la generación, o sea, mis hijos podrían tener ojos claros”, aclaró el cantante de música popular.

