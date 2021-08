¿Por qué Juan Diego Alvira se quita su anillo matrimonial para presentar noticias?

Juan Diego Alvira se convirtió en uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, gracias a su profesionalismo y carisma. En el programa The Suso’s Show, al que fue invitado recientemente, habló de varios detalles de su vida personal y profesional.

‘Suso’, el presentador del programa, le sacó como se diría coloquialmente, ‘los trapitos al sol’, revelando que Juan Diego se quita su anillo de matrimonio en varias ocasiones. “Aquí la cosa se va a poner seria, porque aquí el periodista soy yo”, dijo el comediante. “No me meta en problemas”, aseveró entre risas el presentador, mientras el conductor del programa le insistía que pensara muy bien su respuesta para explicar por qué lo hacía.

“La verdad es que cuando yo estaba trabajando en esa época en City TV, recién me casé, empecé a portar la argolla y empecé a cometer cualquier cantidad de errores en la presentación. Entonces un día dije que tenía que salir impecable y me la quité. La guardé y presenté ese día como los dioses”, explicó el esposo de la también periodista Ana María Escobar.

El inusual agüero de Juan Diego Alvira mientras está al aire- The Suso’s Show

‘Suso’ no dudó en reírse y contestarle de manera jocosa al periodista: “Señores, el matrimonio es la sal. Queda demostrado”. Sin embargo, Juan Diego también confesó que, al principio su esposa se molestó por quitarse el anillo, pero luego de varias charlas entendió el llamativo agüero del presentador. “Eso fue dialogado, eso fue negociado para que se sepa. Yo le dije ‘mi amor, definitivamente aquí no vuelvo a presentar con argolla’. Me dejó de hablar durante una semana. Es la única pelea que me he ganado en este equipo matrimonial”, puntualizó. En conclusión, no tener puesta su argolla de matrimonio para presentar las noticias le trae buena suerte al periodista.