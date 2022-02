¿Por qué la suegra de Georgina Rodríguez no aparece en su documental?

No se la llevan bien. Desde hace varios años, se rumora que Georgina y la señora María Dolores dos Santos no tienen una relación tan amigable, al parecer, porque la madre del futbolista nunca estuvo de acuerdo que su hijo saliera con la empresaria.

No la acepta como esposa de Cristiano Ronaldo. Según se ha rumorado en redes sociales, al parecer, Cristiano Ronaldo no se ha casado con Georgina Rodríguez porque a su madre no le gusta esa idea.