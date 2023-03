¿Por qué Lorena Meritano no tuvo hijos? Estos fueron los tristes motivos

Aunque es argentina, la actriz Lorena Meritano se ha ganado el cariño de los colombianos, pues parte de su carrera profesional la ha realizado en nuestro país. Se ha dado a conocer por sus múltiples papeles en producciones como Ecomoda, El auténtico Rodrigo Leal, Pasión de gavilanes, Merlina, mujer divina, Amas de casa desesperadas, Chepe fortuna, Casa de reinas, entre otras.

Lorena Meritano reveló por qué no tuvo hijos

Recientemente, la actriz realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram donde tiene 1,8 millones de seguidores. Algunos de ellos aprovecharon el espacio que abrió Lorena para acercarse más a ella y preguntarle sobre algunos temas que han sido muy recurrentes.

“¿Por qué no tuviste hijos?”, fue uno de los interrogantes que le dejaron. Sobre ese tema, la expareja de Ernesto Calzadilla explicó que sí estuvo dentro de sus planes pero que, por diferentes motivos, entre ellos una pérdida, no pudo serlo.

“Es una pregunta que se hace con la mano en la cintura, pero es una pregunta delicada. Primero y principal, perdí un hijo. Yo estuve casada, embarazada y lamentablemente perdí un hijo. Luego cuando estaba en un tratamiento in vitro me dio cáncer y hoy en día mirando en retrospectiva, honestamente siento que nunca tuve el deseo, ni elegí ser mamá. Tal vez en esos momentos cuando intenté fue por el mandato que nos impone la sociedad y la cultura”, dijo.

Enseguida, fue enfática en recomendar tener cuidado a la hora de realizar ese tipo de preguntas pues no se sabe qué tipo de batalla están enfrentando algunas mujeres. “La maternidad tiene que ser deseada o no ser. Me parece que es un tema delicado, igual hay que tener cuidado uno hace estas preguntas a un ser humano”.

¿Qué tipo de cáncer le dio a Lorena Meritano?

En el 2014, la actriz fue diagnosticada con cáncer de seno luego de asistir al médico por un chequeo general que quiso hacerse de forma preventiva. Según contó, ella había percibido una bolita mientras se hacía el autoexamen.

Fueron cuatro años en los que la actriz tuvo que someterse a un riguroso tratamiento, 10 cirugías y 16 quimioterapias para combatir la enfermedad que, afortunadamente, pudo vencer en el 2016. En una entrevista que le brindó al programa Intrusos, relató lo difícil que fue para ella todo ese proceso. “Todo se me acabó y no tenía ahorros, no tenía pareja, no tenía senos, no tenía cabello, no tenía salud y en un momento, no quería vivir tampoco”.

Por medio de sus redes, Meritano también habló de la reconstrucción mamaria. Sobre eso, dijo: “A mí después de terminar el proceso de quimioterapia, que ya me había practicado dos cirugías, sacado un tumor, sacado toda la mama derecha, cuando me extirparon el seno izquierdo me hice la reconstrucción. Después más adelante, me tatué las areolas mamarias. Luego en la pandemia me hice unos tatuajes divinos sobre mis cicatrices y estuvo buenísimo hacerme la reconstrucción. Fue privilegiada de poder hacerlo. Me siento plena y entera por dentro y por fuera”.