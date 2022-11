¿Por qué Marbelle de ‘La Descarga’ no se ha casado con su novio? Esta es la razón

Actualmente, Marbelle es una de las artistas más comentadas del país, no solo por su carrera musical y su participación como mentora en La Descarga, el templo de la música, por su vida privada, uno de los temas que más ha generado interés entre sus fanáticos.

Si bien, la intérprete de Adicta al dolor es muy activa en sus redes sociales, donde deja sus opiniones sobre diferentes temas de interés social, en cuanto a su vida personal sí ha preferido ser muy discreta. Pocas veces, la artista cuenta detalles relacionados, especialmente, con su área sentimental.

¿Cuánto lleva Marbelle con su novio Sebastián Salazar?

Este fin de semana, la mentora del reality show del canal Caracol, fue invitada a La Red. Allí habló sobre diferentes temas concernientes a su vida artística y personal.

La cantante habló abiertamente sobre su relación con Sebastián Salazar, con quien lleva 7 años de relación. De acuerdo con sus palabras, los tres primeros años no fueron nada fáciles, pues tuvieron que aprender a soportar las críticas que miles de fanáticos les hicieron por la diferencia de edad, pues ella es 16 años mayor que el deportista. Debido a esa situación, la pareja tomó la decisión de no mostrar tantos detalles de su noviazgo en redes sociales, para evitar los malos comentarios. “Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”, aseguró en diálogo con el programa de entretenimiento.

¿Marbelle y su novio Sebastián Salazar se van a casar?

En lo poco que se ha podido conocer de la pareja, se evidencia que están muy enamorados. Incluso, en algunas oportunidades, han hablado de los planes de unir sus vidas, tener hijos y conformar una familia.

Muchos de sus fanáticos se han preguntado por qué, llevando tanto tiempo juntos, y si está en sus proyectos, no se han casado todavía. Sobre eso, dijo: “son los planes que tenemos con Sebastián. No nos hemos afanado por eso porque hemos estado tan bien que dejó de ser algo que nos preocupara, pero de repente sorprendemos y nos echamos una casadita por ahí”.

Pese a los malos comentarios que han recibido a lo largo de la relación, Marbelle y Sebastián siguen más enamorados que nunca, pese a que algunas personas no veían un futuro entre ellos. “Con Sebastián es como mi recompensa a las experiencias mal vividas antes. Es una persona que me ha dado mucha tranquilidad, me ha dejado ser, me ha dejado trabajar. Llevamos siete años que, además, era algo que la gente no veía posible. Los dos o tres primeros años, el ataque era muy fuerte por la diferencia de edad: yo soy 16 años mayor que él”.

¿Cuántos años tiene Marbelle?

La cantante de música tecnocarrilera, cuyo nombre es Maureen Belky Ramírez Cardona, nació el 19 de enero de 1980. Actualmente tiene 42 años. Por su parte, su novio Sebastián, nació el 30 de septiembre de 1995, es decir que, tiene 27 años recién cumplidos.

