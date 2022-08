¿Por qué terminaron Kim Kardashian y Pete Davidson?

Kim Kardashian volvió de nuevo a la soltería. El anuncio de la terminación de su noviazgo con el comediante Pete Davidson tomó por sorpresa a la farándula internacional, pues a pesar de los rumores que indicaban que la pareja estaba más feliz que nunca, ellos se veían felices de estar juntos.

Kim Kardashian y Pete Davidson no alcanzaron a cumplir un año de relación. La comunicación oficial dice que se quieren mucho y que quedaron como amigos. Foto: Getty

Pero antes de cumplir un año de noviazgo, Kim y Pete decidieron terminar, y según varias fuentes, entre ellas, E! News, La versión oficial es que aunque el amor de pareja terminó, ellos seguirían siendo amigos. Según se dijo en ese momento, los múltiples compromisos laborales de ambos dificultaban cada vez más pasar tiempo juntos.

¿Qué le pasó a Kim Kardashian?

De inmediato, a la par de la comunicación ´oficial´, se empezaron a tejer una serie de teorías, sustentadas en declaraciones que los allegados de Kim entregaron a distintos medios de comunicación, por supuesto, de manera extraoficial. Una de ellas tiene que ver con el impacto que habría generado la diferencia de edad entre Kim y Pete. Ella tiene 41 años y él, 28, y a pesar de posar felices y enamorados, como ocurrió en la Met Gala, donde el comediante se mostró orgulloso de lucir a su novia, vestida con el impactante traje de Marilyn Monroe, al interior de la relación las cosas no iban tan bien. “Pete es más espontáneo e impulsivo, y quiere que Kim vuele a Nueva York, o donde sea que él esté, para encontrarse con él en cualquier momento. Pero Kim tiene cuatro hijos y no es tan fácil para ella. Necesita estar centrada en su familia”, le contó una fuente a Page Six. Este tipo de situaciones terminó por cansar a la socialité y empresaria, quien, al parecer, también estaría lidiando con otras situaciones de carácter interno. Se dice que la modelo hizo su último esfuerzo para rescatar su relación con el ex anfitrión de Saturday Night Live y voló desde Los Ángeles a Australia para pasar con él unos románticos días en un resort ubicado en Daintreee.

Otro de los factores, aunque muchas fuentes, a pesar de la versión oficial, no consideran tan decisivo, es la distancia, pues Pete filma en Australia la película ¡Wizards!, junto a Orlando Bloom, quien se ha convertido por estos días en el paño de lágrimas del newyorkino.

Pete Davidson, adiós a sus sueños con Kim Kardashian

Luego del rompimiento, mientras Kim se dedica al trabajo y se le ha visto protagonizando impactantes sesiones fotográficas, Pete parece necesitar ayuda extra para salir de este bache. Según Entertainment Weekly, Davidson está en terapia, pues además del distanciamiento con Kim, debe lidiar con Kanye West, el exesposo de su ahora ex, quien durante toda la relación se dedicó a hostigarlo en redes sociales, protagonizó mensajes polémicos en torno a él que hicieron que temiera por su vida. El último de ellos apareció en el Instagram del cantante, “Skete Davidson Dead at 28″, haciendo alusión no sólo al apodo que le dio a Pete desde que se supo de su relación con la Kardashian, sino a su edad cuando terminó con Kim, madre de sus cuatro hijos, North, Chicago, Psalm y Saint.

Pete Davidson parece no estar muy bien en estos días, pues todo parece indicar que no esperaba que su romance con Kim Kardashian llegara a su final. El comediante, que había encajado perfectamente en el exigente clan Kardashian, también se había tatuado “My girl is a lawyer”, mostrándose orgulloso del rumbo profesional de su novia, y había comentado que ya estaba listo para dar otro paso importante con ella: tener hijos.