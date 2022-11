¿Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula? Esta es la razón

Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron una de las parejas más famosas del mundo de la farándula. El cantante, famoso por sus romances y sus misterios, al parecer habría sentado cabeza con ´La chule´, una de las actrices más bellas de México. Su relación, que mantuvieron también con mucha discreción, terminó después de cuatro años y dos hijos, Miguel y Daniel.

Luis Miguel y Aracely Arámbula se conocieron en Acapulco en 2005. En 2007 tuvieron su primer hijo, Miguel y un año después dieron la bienvenida a Daniel. Foto: Getty

¿Qué acabó con la relación entre ´Luismi´ y Aracely Arámbula?

Ni el intérprete de Cuando calienta el sol y la protagonista de La Doña se refirieron a los motivos que los llevaron a romper, pero Ángel Leopoldo Martínez, quien fue mánager y amigo, decidió revelar la verdadera razón que acabó con el romance. Sucedió en el programa Me gusta la tarde. En la charla, Polo se refirió a los planes que inicialmente tenían como pareja, pero que, con el paso del tiempo, no se hicieron realidad. No tenían que ver con infidelidad por parte del cantante, como se rumoró, sino por la vida de hogar que él anhelaba. “Ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y estar con él”, contó el manejador argentino, pero, al parecer, la situación cambió cuando la artista nacida en Chihuahua, estaba embarazada de su segundo hijo, Daniel. “dijo: ´voy a seguir trabajando´, entonces eso a Luis no le gustó mucho”. Otra versión, que circuló hace un tiempo, es que Luis Miguel, acostumbrado a una existencia solitaria, no compartía la vida de Aracely, quien era muy unida a su familia y que disfrutaba mucho de hacer planes con los suyos.

Se dice que Aracely fue muy importante en la vida del ídolo nacido en Puerto Rico, y que además de darle dos hijos, habría sido artífice del acercamiento entre Luismi y su hija mayor, Michelle, nacida de su relación con Stephanie Salas. A pesar de la ruptura con el cantante, la relación entre la artista, sus dos hijos y su hermana mayor sigue siendo cercana.

Con el tiempo, el vínculo entre Luis Miguel y Aracely Arámbula se llenó de situaciones poco gratas, que radicaron en el distanciamiento del padre y en el incumplimiento de las obligaciones monetarias con sus hijos. ´La chule´ incluso, quiso llegar a un arreglo por el bien de sus hijos, a quienes nunca expone en sus redes sociales.

Luis Miguel nunca dijo una palabra sobre Aracely, y ella, por medio de su abogado, no permitió que su nombre y su historia fueran mencionados en Luis Miguel, la serie, pues no quería que su vida con el artista fuera contada de una manera distinta a los hechos. En repetidas ocasiones, la actriz de 47 años ha dicho que nunca hablará mal del padre de sus hijos, antes bien, se refiere con palabras bellas a su romance con él. “Es una historia tan hermosa, fue una historia de amor tan inda que ni se la podrían creer; sería una historia, así como la de Titanic, yo digo; o sea, tan bella, que no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo”, le dijo en una ocasión a Ventaneando.

Así se conocieron Luis Miguel y Aracely Arámbula

Luis Miguel y Aracely Arámbula se conocieron en Acapulco, en 2005, cuando coincidieron en la popular discoteca Baby O. Aunque al principio sólo fueron amigos su relación fue transformándose en algo más, por supuesto, en el más absoluto secreto. Todos los medios del mundo, que estaban pendientes de la confirmación de su romance, que ocurrió en Venecia, cuando fueron captados dando un romántico paseo por Venecia. El cantante y la actriz tuvieron a su primer hijo, Miguel, el 1 de enero de 2007 y le dieron la bienvenida a Daniel, el 18 de diciembre de 2008. Se separaron un año después, aunque nunca dijeron los motivos.

