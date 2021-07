¿Qué hacía Juanes vendiendo papa en Medellín?

Te puede interesar: La historia: así ayudó Andrea Valdiri a “El Miura” en su problema con la drogas

El cantante antioqueño se encuentra en Medellín en la grabación de un proyecto internacional que homenajeará las raíces, colores y sabores de Antioquia. Por esa razón, visitó la Plaza Minorista de la ciudad en compañía de la chef colombo-estadounidense Carmen Ángel y todo un equipo de televisión que seguía su recorrido.

Con sorpresa, aplausos y mucha felicidad, los comerciantes y visitantes recibieron al artista, quien se tomó el tiempo para saludarlos, tomarse fotos y compartir un rato agradable con ellos. El rodaje llevó al cantante a reencontrarse con sus orígenes, pues el propósito era buscar un espacio para mercar en la plaza.

En su cuenta de Instagram, posteó un video titulado ‘Se acabaron las papas’. Allí se observa en un puesto de venta de papa. Una mujer se acerca y le pregunta si tiene disponible el producto y jocosamente él responde: “no señora, no hay, muchas gracias”, pese a que todo su alrededor estuviera lleno de papa. El clip fue tan divertido que desató muchas risas, no sólo en el cantante sino en todos sus seguidores que comentaron la publicación de manera graciosa. “Así se acabe la papa yo me quedo ayudando al vendedor”, “Juanes es muy buena papa”, “Amo tu sencillez”. Aún no se conocen muchos detalles del proyecto, pero Juanes está dichoso de estar en su ciudad natal, recordando su infancia y sus raíces.

Recientemente, el artista homenajeó al vallenato con su video del tema Sin medir distancias, uno de los clásicos de Diomedes Díaz. “Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También Carlos Vives con Clásicos de la Provincia me fue llevando a conocer y a amar este género”, expresó cuando lanzó su álbum Origen.