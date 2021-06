¿Qué pasa con Kimberly Reyes? Esta es la verdad de su ausencia en redes

Kimberly Reyes, modelo, presentadora y actriz colombiana, se destacó por su papel de Lucía Arjona, en Diomedes, el cacique de la junta, y por interpretar a ‘La Diabla’, en la serie El final del paraíso.

Generalmente, la actriz es muy activa en redes sociales, pues le gusta compartir los mejores momentos de su vida con sus seguidores. Sin embargo, en los últimos días estuvo tan alejada, que no posteaba nada en su perfil de Instagram.

Ante la preocupación de sus seguidores y después de tantas especulaciones, en exclusiva para la Revista Vea, la actriz aclaró cuál fue la razón por la que estuvo tan ausente últimamente.

¿Qué fue lo que te alejó específicamente de tus redes sociales?

“Fue la toxicidad que hay. Siento que la gente está en un momento extremadamente sensible y es muy hiriente con sus comentarios. El hecho de que trabajemos en televisión o que estemos en la vida pública, no quiere decir que no tengamos sentimientos o que siempre vamos a tener la carne fuerte para tolerar tantos insultos y tantas ofensas, eso es bastante doloroso”.

¿Por qué afirmaste que te ‘olvidaste de ser feliz’?

“Sentía que estaba en un momento donde mi enfoque era tratar de hacer felices a otras personas y no me estaba dando cuenta de que las cosas que me hacían feliz ya no estaban brillando. Siento que es un proceso normal, a veces las personas no nos sentimos bien de ánimo, estamos tristes, luchando con depresión, con cosas que nos pasan y creo que hace parte del proceso natural del ser humano”.

En el post que hiciste en redes hablaste de inseguridades, ¿cuáles te invadieron?

“En este momento estoy pasando por un cambio hormonal súper fuerte, con el que he batallado en el último año y medio, casi dos años y comencé a tener un aumento de peso porque sí, porque mi cuerpo estaba cambiando, hay muchas cosas que están desbalanceadas y pues la gente es muy dura, te hace comentarios de tu cara, de tu cuerpo, de cómo te ves, entonces es bastante delicado y feo. Obviamente te hacen cuestionarte muchas cosas. Sin embargo, no tiene nada que ver con mi trabajo, gracias a Dios estoy trabajando, estoy feliz, haciendo muchas cosas y muchos sueños que han necesitado de mi completa atención, pero yo creo que todos sufrimos de inseguridades”.

¿Cómo te sientes en este momento?

“Me siento un poco mejor, es un proceso, siento que hay que darle tiempo a las cosas, por eso me desaparecí un poco de redes a enfocarme en mí, a llenarme de cosas positivas, a mi espiritualidad y ya cada día es menos difícil”.

¿De salud cómo estás?

“Estuve en unos exámenes médicos porque habían aparecido unas cosas en los ganglios del seno, pero gracias a Dios los exámenes salieron bien, el tema del desorden hormonal y pues ya estoy trabajando un poco en eso y ya que está identificado, puedo trabajar en ese tema”.

