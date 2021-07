¿Qué pasó con la plata de Diomedes Díaz? Lo que queda de su fortuna

Te puede interesar: Diomedes Díaz: esta es la razón por la que se divorció de Patricia Acosta

El cantante vallenato Diomedes Díaz reconoció a 21 hijos. Entre los más conocidos están Rafael Santos, Martín Elías, Moisés Díaz, Elder Dayan, Diomedes Dionisio, Diomedes de Jesús, entre otros. Pese a que relacionó sentimentalmente con muchas mujeres, sólo se casó 3 veces, con Patricia Acosta, Betsy Liliana González y Consuelo Martínez. Sin embargo, fueron 13 las madres de todos sus hijos.

Su herencia fue motivo de discordia entre sus hijos y Consuelo Martínez, última esposa del Cacique. Según varios medios de comunicación, como El Heraldo y La Red, el 50% de sus bienes le corresponden a ella y la otra mitad a sus descendientes. Dentro de su patrimonio, que supuestamente fue avaluado alrededor de 1.000 millones, se encuentran un apartamento en Bogotá, que cuesta aproximadamente 610 millones de pesos, junto a dos parqueaderos de la misma propiedad que suman 70 millones; dos camionetas, una de 75 y otra de 105 millones de pesos, 95 cabezas de ganado y 38 millones que, al parecer, fueron ahorros del artista. Adicional, se cuenta también el dinero de las regalías de todo lo que tiene que ver con sus producciones. Diomedes no tenía más propiedades a su nombre porque aseguraba que su mayor herencia era su obra musical.

Sin embargo, ese tema ha sido un ‘rifirrafe’ entre toda la familia Díaz. Consuelo Martínez aseguró hace un tiempo en entrevista con La Red, que, supuestamente, Rafael Santos se apoderó de la camioneta que cuesta 105 millones y no la quiso devolver. ‘El Turpial’, como también es conocido el cantante, se defendió de esas acusaciones: “Desafortunadamente el lleva y trae no le deja nada bueno a nadie. Tal vez a esta señora la malinformaron porque hasta donde sé yo siempre he sido una persona seria y responsable, ejemplo de mis hermanos… Yo he sido una persona transparente y como músculo financiero de la sucesión, pues tengo que hacerme cargo de las cosas para que salgan adelante con un buen término para todos”.

Aun no se ha esclarecido realmente cómo quedó la repartición. Lo que se sabe es que uno de los hijos menores del reconocido cantante, Fredy ‘el Cadete’ Díaz, se fue a Estados Unidos a ganarse la vida, pues según él, nunca recibió ni un solo peso de la herencia que dejó su padre.

