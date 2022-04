“Que se haga cargo de su vida”: ¿Alejandra Guzmán deshereda a su hija Frida Sofía?

La familia Guzmán se ha visto envuelta en escándalos y polémicas desde hace un tiempo. Alejandra Guzmán, es una de las artistas más reconocidas de México, con éxitos como Yo te esperaba, Hacer el amor con otro, Mi peor error y Mala hierba, entre otros.

Aunque su carrera ha sido brillante, su vida personal ha estado en el ojo del huracán. La relación con su hija Frida Sofía se ha visto afectada por constantes pleitos. En una oportunidad, la joven de 30 años afirmó que su mamá le había “robado” un novio. De hecho, se llegó a especular que la modelo, supuestamente, habría golpeado a Alejandra Guzmán. De igual manera, hace unos meses Frida Sofía acusó a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de haber abusado de ella cuando tenía 5 años.

¿Alejandra Guzmán dejará fuera del testamento a su hija Frida Sofía?

Luego de los mencionados escándalos, seguidores de la familia Guzmán guardaban la esperanza de que Alejandra y su hija se reconciliaran. Sin embargo, parece que eso no será posible, al menos por ahora. El diario mexicano Milenio sacó a la luz unos supuestos audios, donde, aparentemente, la intérprete de Reina de corazones afirma que sacará de su testamento a Frida Sofía. “Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya no pasa nada. Soy la dueña única; que ponga a mi nombre los otros dos y por sí pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a Apolo me vale madres”, expresa, supuestamente, la artista.

También, la revista People en Español citó que el inmueble en el que vive la primogénita de Alejandra Guzmán, será lo único que le dejará, pues ya no le interesa tener ningún tipo de relación con ella. “Y que el 100 por ciento del departamento donde vive Frida sea para ella y que ella se encargue de su vida, sus cosas y que Dios la bendiga. No necesito ni verla ni nada, ya que ella se haga cargo de su vida”.

El año pasado, Enrique Guzmán había asegurado que su nieto Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán, sería el heredero de todo. Frida Sofía, por su parte, había afirmado que no le interesaba recibir dinero de su madre.