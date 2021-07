Quiénes son y de dónde vienen Paola y Galo, ganadores del Desafío The Box

Te puede interesar: Desafío The Box: ¿En qué se gastarán el dinero los ganadores Paola y Galo?

Luego de vencer la última prueba del reality en el box negro, Galo y Paola resultaron victoriosos y demostraron las capacidades que los llevaron a ganar. A continuación, te contaremos quiénes son los felices ganadores del Desafío The Box.

¿Quién es Paola?

La ganadora que representó al equipo Alpha es Johanna Paola Solano Arbeláez, tiene 33 años, nació en Ibagué, y se dedica al fisicoculturismo y al crossfit. En una competencia llamada Games Makara Box ocupó el segundo lugar. Además, estudió Administración Hotelera en Bogotá, y desde los 20 años empezó a entrenar en el gimnasio.

En una entrevista con La Red, la ibaguereña contó que, cuando estaba en el colegio la criticaban por su apariencia física. Esta situación la llevó a sufrir de bulimia, pues según ella, se dio cuenta que dejar de comer la hacía bajar de peso y esa fue la solución para que no le hicieran más bullying.

“Empecé a tener trastornos con la alimentación, me empezaron a salir manchas blancas, me empezaba a desmayar, luego me dio bulimia y fue ahí cuando me descubrieron que tenía problemas de alimentación”.

En un mes, alcanzó a perder 10 kilos, y eso le produjo ansiedad y depresión. Tuvo que tomar medicamentos recetados por profesionales de la salud. Luego de un tiempo, cambió sus hábitos y empezó a refugiarse en el ejercicio. En el DesafíoThe Box, Paola se convirtió en una de las favoritas, luego de demostrar que, aunque se despidió una vez de la competencia, regresó con más fuerzas para demostrar de qué estaba hecha y ser la ganadora del reality.

La Red: Paola, de Alpha, revela su viacrucis por cuenta de sus trastornos alimenticios - Caracol TV

¿Quién es Galo?

Por su parte, Gonzalo Pinzón, representante del equipo Omega, más conocido como Galo, tiene 29 años y estudió Tecnología en Telecomunicaciones. El participante es natural de Bucaramanga, y desde hace 10 años está dedicado al deporte. Primero se apasionó por el fútbol, pero en el 2013 conoció el crossfit y desde entonces, no ha dejado de practicarlo. En sus redes sociales, donde cuenta con 84 mil seguidores, comparte videos de sus entrenamientos para motivar a sus seguidores a hacer ejercicio e incursionar en el mundo crossfit.

A través de toda la competencia, Galo llegó a ser considerado como uno de los participantes que más llamó la atención por su gran carisma y su excelente condición física, la misma que lo llevó a ser el ganador del reality más visto por todos los colombianos.