“Quiero verme bonita”: Margarita Rosa de Francisco a críticas por su apariencia

Además de actriz, Margarita Rosa de Francisco se ha desempeñado en otras facetas como presentadora y columnista. En esta última, ha sido bastante cuestionada pues habla abiertamente sobre diferentes temas de interés social.

En su cuenta de Twitter, generalmente, publica mensajes que dividen la opinión de sus fanáticos. No obstante, la actriz suele hacer caso omiso a las críticas que recibe constantemente.

Sin ningún tapujo, la actriz se refirió a los malos comentarios que le han hecho en sus redes sociales por su aspecto físico. Foto: Instagram - Instagram

Margarita Rosa de Francisco se defendió de las críticas por su apariencia

En algunas oportunidades, Margarita Rosa de Francisco ha sido cuestionada por su aspecto físico. Hace unos días, publicó un recuerdo de su juventud donde aparecía en la playa. Junto al clip escribió: “antes de que el comunismo me volviera vieja y fea”. La publicación recibió muy buenos comentarios, entre ellos: “espectacular es lo que eres”, “preciosa”, “estás muy linda”.

Antes de que el comunismo me volviera vieja y fea. pic.twitter.com/ddVl3i485v — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 12, 2022

Sin embargo, no ha faltado el usuario que la criticado y le ha dicho “fea”. Debido a eso, ‘la Mencha’ decidió enviar un directo mensaje por medio de su cuenta de Twitter, dejando en claro que no le afecta en lo más mínimo que se refieran a ella de esa manera. Con mucho sarcasmo, escribió: “no crean que hago lo posible por verme fea, como alguno dijo por ahí. Al contrario, quiero verme bonita. Que ya no lo logre, es otra cosa. Lo siento”.

Como era de esperarse, la publicación generó varios comentarios, en su mayoría positivos. “Al contrario. Tiene todo para verse bonita. No se ha puesto botox que las hace ver muy raras. Se deja las canas alborotadas y un peinado moderno. Su cuerpo es tonificado y los brazos son bonitos”, “¡Jamás se ha visto fea! Tal vez sin los artificios que nos hacen “bonitas”, o en personajes que a punta de puro talento logran ocultar su verdadera belleza ¡Ser Margarita Rosa De Francisco, única y verdadera!”, “ni aunque lo intentaras cien veces podrías verte fea. Diosa siempre”.

No crean que hago lo posible por verme fea, como alguno dijo por ahí. Al contrario, quiero verme bonita. Que ya no lo logre, es otra cosa. Lo siento. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 25, 2022

¿Cuál es la edad de Margarita Rosa de Francisco?

Margarita Rosa de Francisco nació el 8 de agosto de 1965 en Cali. Actualmente, tiene 56 años y desde muy joven demostró su pasión por el mundo artístico.