Esta es la producción con la que Margarita Rosa de Francisco volverá a actuar

La caleña Margarita Rosa de Francisco es recordada por sus papeles protagónicos en Gallito Ramírez, Café, con aroma de mujer y Los pecados de Inés de Hinojosa, entre otras grandes producciones, que le permitieron cosechar grandes éxitos como actriz. Sin embargo, no es su única faceta artística, también se ha desempeñado como presentadora, cantante, compositora y columnista.

Durante los últimos años, Margarita Rosa de Francisco ha estado alejada del mundo de la televisión y, por el contrario, se ha dejado ver muy activa en sus redes sociales.

Te puede interesar: “Antes de actuar estudié música”: Amparo Grisales sobre ‘Yo me llamo’

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Muchos de sus seguidores se habían estado preguntando si en algún momento la actriz volvería a actuar; pues para sorpresa de muchos, la actriz protagonizará una nueva serie de Disney, se trata de Viaje al centro de la tierra, inspirada en el libro de Julio Verne, que será lanzada en las diferentes plataformas digitales en América Latina. Su mánager María Clara López fue la encargada de anunciar la noticia a través de una publicación en Instagram.

“Muy pronto llega a Disney plus Latinoamérica un ‘Viaje al centro de la Tierra’, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco junto a un gran elenco”, escribió. Además, reveló que el proyecto será producido por National Greographic y los Estudios TeleMéxico. “Inspirado el libro de Julio Verne, tendrá 8 capítulos, que no solo traerán diversión, si no conciencia en pro de la conservación del planeta”, puntualizó.

Al parecer, Margarita Rosa compartirá set con actores como Alejandro Calva, Mauricio ‘El Diablito’ Barrientos, Óscar Jaenada y Gabriel Goity. Hasta el momento no se conoce la fecha de su estreno.

Te puede interesar: Fotos: conoce al nuevo presentador de ‘Día a Día’, el reemplazo de Carlos Calero