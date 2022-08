“Reaccioné tarde”: Andy Rivera lanza nueva canción y fans recuerdan a Lina Tejeiro

Andy Rivera regresó a Colombia, luego de pasar varios días en Australia, donde hizo algunos conciertos. En sus redes sociales, el hijo de Jhonny Rivera mostró algunas imágenes de las ciudades que visitó. El cantante, que sorprendió a sus seguidores, cuando, hace unas semanas, reveló que lidiaba con un diagnóstico de depresión, que lo llevó a recibir terapias; volvió a los escenarios colombianos este fin de semana.

Además de presentarse en Cali y Pereira, donde cantó con el puertorriqueño Ñejo, también estuvo en Cartago (Valle), donde no pudo evitar las lágrimas cuando su papá lo sorprendió sobre el escenario, además cantó con su hija Hellen, de nueve años, y presentó un adelanto de su nueva canción.

¿Andy Rivera dedicó nueva canción a Lina Tejeiro? Esto dicen sus fanáticos

El pereirano, de 27 años, quiso sorprender a su público cantando un verso de su nueva canción, que también publicó en su Instagram. “Esta no ha salido, pero va dedicada a cuando uno reacciona tarde, uno pierde a alguien que quería y esa persona ya tiene a alguien nuevo, uno dice: ‘ya pa qué’, pero normal, uno tiene derecho a desahogarse”, dijo el artista en el escenario. Los comentarios de sus fanáticos no tardaron en aparecer.

“Una indirecta muy directa” “La canción más esperada y todos sabemos por qué y para quién” “Ya se sabe la razón de tu tristeza” “Ellos vuelven, se acordarán de este comentario” “Dedicatoria para Lina, ¿por qué la dejaste ir?”, son algunas de las reacciones que tuvo el video publicado por el artista, quien luego se defendió ante varias críticas que recibió por hablar sobre el pasado en sus canciones.

“¿Por qué sí está bien hablar de la vida de otros en entrevistas y canales de YouTube y por qué está mal expresar a través del arte y la música? Prefiero usar notas musicales y no nombres propios y mucho menos la intimidad y privacidad de alguien más” escribió el cantante en su red social.

Juan Duque aclaró si había rivalidad con Andy Rivera

Lina Tejeiro continúa acaparando la atención de sus fanáticos desde que publicó su reciente relación con el también cantante Juan Duque, a solo meses de haber intentado nuevamente regresar con su ex Andy Rivera.