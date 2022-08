Clara Chía y Piqué: personas cercanas hablan sobre posible embarazo

Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía , continúan siendo tema de conversación entre los internautas, y más ahora, después de la publicación de varias fotografías suyas en el concierto de Dani Martin y la boda de un amigo del futbolista, pruebas irrefutables de su romance. Precisamente de esos momentos nació el rumor del embarazo de la joven de 23 años. En las primeras imágenes de la pareja, Clara parece tener lo que sería una incipiente barriguita de embarazada. Este detalle también podría confirmar otro rumor de la prensa española, que indica que los novios llevarían más tiempo de relación.

Clara Chía y Piqué: personas cercanas desmienten posible embarazo

Aunque ni el futbolista del Barcelona, ni la estudiante de Relaciones Públicas se han pronunciado al respecto, medios como Europa Press, hablaron del posible embarazo con varias personas cercanas a la pareja. “La respuesta es rotunda, no. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la catalana bebió ‘agua con misterio’ en la boda en la que ha oficializado su relación con Gerard, una muestra inequívoca de que no está embarazada”. En las mismas declaraciones, se pudo conocer que la novia de Piqué no está muy feliz con la imagen que está proyectando ante la opinión pública. “Clara está bastante disgustada con estos rumores y lo que más le preocupa en estos momentos es lo “perjudicada” que sale en la portada de la revista ¡Hola!, ya que no se ve nada favorecida cuando en persona es, como apunta quien la conoce, una niña espectacular”.

Mientras Piqué causa revuelo con la ‘oficialización’ de su romance, los paparazzis han fotografiado a Shakira sonriente y compartiendo con sus hijos Milan y Sasha.