‘Rife y rafe’ entre la hija y hermano de Darío Gómez tras su muerte. Esto pasó

El pasado 26 de julio, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con la repentina muerte de Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’. El lamentable suceso ocurrió en Medellín, ciudad donde pudieron llegar sus familiares, amigos y fanáticos a darle su último adiós.

MED101 -MEDELLÍN (COLOMBIA), 28/07/2022.- El cantante colombiano Jhonny Rivera (c), canta frente al féretro del fallecido cantante colombiano Darío Gómez "El rey del despecho", durante un homenaje en el coliseo Yesid Santos en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

La ausencia del intérprete del Nadie es eterno en el mundo se ha convertido en toda una controversia, pues, algunos de sus familiares, generaron toda una disputa. Nelson Gómez, hermano del artista, aseguró que Darío requería de una cirugía para tratar problemas del corazón, pero que, supuestamente, el tratamiento no se realizó por intereses particulares de su mánager e hija Catalina. “Los mánager piensan más en el dinero que en la salud”, afirmó.

Tras esa afirmación, la hija del artista dio su versión en una entrevista con el programa Lo sé todo. Allí aseguró: “Él comentó algo muy fuerte y feo (...) Les quiero decir a él y a los que hablan que no nos afecta lo que dicen, Dios se encargará de juzgarlos. No se metan con los que ayudaron a mi papá”.

De paso, Catalina aprovechó para acusar a su tío de querer usar la fama de su padre, Darío Gómez, para darle fuerza a su proyecto musical. “No se puede usar el nombre de mi papá para crecer, el éxito no se gana plagiando a otra persona. Lo lamento por ellos”, aseguró.

Entre otras cosas, también afirmó que los hermanos del cantante no estuvieron pendientes cuando ocurrió su fallecimiento. “Hubo fans que estuvieron más pendientes de mi papá y con más amor que los mismos hermanos”.

Sobre el tema de la herencia, Catalina afirmó que ya está definida tal cual como lo dejó su padre y que contra eso no se puede hacer nada. Además, reveló que no tiene una relación cercana con la familia de su papá. “Triste hablar de la gente, en especial de la familia de mi padre, yo no me la llevo con ninguno de sus hermanos, aun siendo hermano fue muy lejano”.

En el programa de hoy de Lo sé todo, estuvo como invitado Hernán Gómez, otro hermano del ‘Rey del Despecho’, y se refirió a las declaraciones de su sobrina. “Por supuesto, Catalina, más respeto a la dinastía, nosotros no les estamos pidiendo plata, nos estamos ganando la plata con el sudor de la frente, por nuestras canciones y por las canciones de mi hermano. Catalina nos quitó a Darío hasta de la propia mamá de nosotros, Darío se quedó hasta dos años sin ver a mi mamá”, afirmó el también cantante.