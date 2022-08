Jhonny Rivera reveló por qué ha estado alejado de las redes sociales: “me afecta”

Jhonny Rivera se ha caracterizado, además de su carrera musical, por ser muy activo y alegre en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 3 millones de seguidores.

Te puede interesar: Jhonny Rivera, así fue su pasado recogiendo café, ordeñando vacas y como albañil

Allí, suele interactuar a través de transmisiones en vivo o de la típica dinámica de ‘preguntas y respuestas’, donde deja en evidencia su gran sentido del humor.

Vea también: ¿Jhonny Rivera tiene nuevo amor? Ella es la joven artista con la que lo vinculan

Jhonny Rivera se alejó de las redes sociales. Esta es la razón

Aunque la mayoría del tiempo se muestra muy contento y muchos de sus fanáticos se entretienen con su contenido, en los últimos días ha estado muy ausente de las redes, causando preocupación.

Luego de su repentina ausencia, Jhonny Rivera reapareció hace unas horas, y explicó las razones que lo motivaron a tomar un “respiro” de las redes sociales. “¿Ustedes han notado que estoy un poco disperso de las redes?”, comenzó diciendo el artista.

Enseguida, reveló que fue por una serie de situaciones que ha vivido en los últimos días, entre ellas, la muerte de su colega y amigo Darío Gómez. Rivera comentó que ha recibido muchos señalamientos por haber asistido a su funeral, porque según algunos usuarios de internet, lo hizo, supuestamente, por conveniencia para ganar seguidores. “Eso no fue así, yo ni siquiera saqué el celular. La única historia que grabé fue que enfoqué a Pistolita tocando mientras estaba cantando el hermano de Darío Gómez. De resto, ni siquiera saqué el celular, yo lo tuve en el bolsillo”.

Te puede interesar: “Estaba fracasado”: Jhonny Rivera relató el duro momento cuando intentó suicidarse

El artista confesó que ese tipo de ataques terminan alterándolo mucho. “A mí me afecta cualquier ataque. La gente empieza a molestarlo a uno, a veces injustamente, y uno -o yo me afecto-, mejor dicho, hay gente a la que le da igual, pero a mí sí me afecta”, confesó.

Por otro lado, también fue acusado por algunos cibernautas de haberse, supuestamente, “robado” una canción de Sebastián Ayala. Como si fuera poco, semanas atrás había contado que ya no podía seguir viviendo en su finca, ubicada en Pereira, pues estaba recibiendo muchas visitas inesperadas de fanáticos que llegaban a pedirle ayuda. La situación se estaba saliendo de control porque muchos ya estaban armando pleitos con las personas de su equipo que trabajan en ese lugar. Sobre ese tema dijo:

Puedes leer: Nunca ha tenido una novia de clase alta y otras confesiones de Jhonny Rivera

“Ya no me quiero ir de aquí, empecé a hacer inversiones acá para vivir más cómodo. Me veo casi en la obligación de irme porque hay gente que llega y es grosera. El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan súper agresivo… ¿Que si me va a dar muy duro? Pues claro, uno levantarse y ver el paisaje, los animales y sentir la paz es muy chévere… ya estoy muy acostumbrado a esto”.

Para concluir, y sin dar más detalles, Jhonny Rivera afirmó: “en fin, voy a tratar de conectarme nuevamente, pero todas esas cosas me tallan, me achantan, pero voy a seguir”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí