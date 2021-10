“Rompí los esquemas”: Karen Lizarazo triunfó en los premios Latino Music Awards

En los Latino Show Music fueron premiados Felipe Peláez, Yeison Jiménez, Marbelle, J Balvin, Sebastián Yatra, Karol G, entre otros. La joven vallenatera Karen Lizarazo, fue una de las cantantes que más brilló en los premios, se llevó el reconocimiento a ‘Mejor Artista Vallenato Femenino’ y a ‘Mejor Canción Vallenata’, dejando en alto la representación de las mujeres en este género musical.

Has sido una gran representante femenina del vallenato, ¿cómo te sientes?

“Es un reto. Al principio fue una ‘vaca loca’ porque yo era la única mujer que estaba haciendo vallenatos después de Patricia Teherán y Adriana Lucía. El vallenato femenino se había quedado huérfano, en el limbo, no tuvimos más representantes, quedamos sin voceras, quedamos sin canciones para dedicar las mujeres, nos tocaba coger las canciones de los hombres y cambiarles la letra para poderla dedicar; entonces creo que ha sido la mejor decisión de mi vida, porque aparte soy abogada, combiné mi carrera profesional con mi vocación que es la música y haber decidido hacer música vallenata fue mi mejor decisión, mira a dónde va esta aventura”.

Te has destacado por marcar la diferencia en el género vallenato femenino

“Empecé yo a romper ese esquema de que las mujeres solo se subían al escenario en zapatillas, en vestidos de lentejuelas pegados con un grupo de mujeres, entonces yo creo mi banda de hombres, yo soy la única mujer, me subo a los escenarios con tenis, con short, con una pañoleta en la cabeza y a cantar vallenato parrandero, porque ustedes saben que las mujeres solo cantaban un vallenato romántico, entonces ahí es donde empieza la industria de la música vallenata y el gremio a decir ‘esta pelada está causando algo en el mundo vallenato femenino y va a pasar algo bonito’. A partir de ese momento, se convirtió en una inspiración muy bonita para muchas chicas y hoy en día somos muchas empujando este mismo barco”.

¿Qué mensaje le puedes dar a las nuevas generaciones que están siguiendo tus pasos?

El dato más grande es la oración, Dios y la fe. Esas tres cosas cuando van de la mano yo creo que hacen golazos tras golazos, cuando más oscuro está es porque ya está punto de amanecer, entonces ahí es cuando debemos pegarnos más a Dios y llegará la luz. Esperar y aguantar vale la pena. El apoyo de la familia es importante, mis papás han sido mi polo a tierra. Cuando yo empecé mi papá me decía que ya me estaban contratando en los pueblos y yo a estas alturas me entero que él pagó de su bolsillo varios shows, pero lo hacía para que yo me animara”.