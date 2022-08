Jean Carlos Centeno reveló cómo descubrió, a sus 20 años, que era adoptado

Uno de los cantantes de música vallenata más reconocidos del país es Jean Carlos Centeno, quien se dio a conocer cuando hizo parte de la agrupación Binomio de Oro, gracias a éxitos como Me ilusioné, Si tu amor no vuelve, No te vayas, entre otras.

Actualmente, con su proyecto independiente, sus canciones siguen siendo coreadas por millones de fanáticos en Colombia y alrededor del mundo. Aunque su carrera artística es muy comentada, su vida personal también se ha convertido en un tema de gran interés para sus seguidores.

Jean Carlos Centeno y su historia de adopción

El cantante vallenato tiene dos nacionalidades: colombiana y venezolana. Durante sus primeros 20 años, creció creyendo que había nacido en Villanueva, La Guajira. No obstante, la realidad era otra. El artista, quien actualmente tiene 45 años, nació en Venezuela y fue dado en adopción cuando tenía 3 meses de nacido.

Centeno nació en 1976, pero fue hasta el 2017 que tuvo la oportunidad de conocer a su madre biológica, Nidia María Gómez, quien lo dejó con María Elena Jiménez, una tía de su padre, y quien hizo el papel de mamá. “A los tres meses me trajeron a Colombia y me adoptaron, solo hasta los 20 años estuve totalmente seguro de que había nacido en otro país, donde tenía otro nombre, como apodo de mi padre, otro registro, pero ya yo estaba en Colombia y no iba a renunciar nunca a mi nacionalidad colombiana”, reveló en una entrevista para el programa Yo, José Gabriel.

¿Cómo descubrió Jean Carlos Centeno que era adoptado?

Para el momento en el que se enteró de su verdadero origen, el artista ya hacía parte de la agrupación Binomio de Oro, así que, aprovechó que tenía una gira por Venezuela y fue a un medio de comunicación y expresó públicamente su deseo de conocer a su madre biológica.

Según contó, ya había vivido 20 años creyendo que era colombiano, así que no iba a renunciar a su nacionalidad. “Cuando yo confirmo que nací allá, empecé a buscar los papeles a ver si era cierto, y efectivamente sí era cierto, pero yo no voy a renunciar a mi nacionalidad colombiana no lo iba a hacer, no lo he hecho, y si pudiera decir mil veces qué me siento orgulloso de haber creído y haber nacido aquí en Colombia pues lo diría porque yo creía haber nacido aquí y fue aquí donde me crie. Considero que soy colombiano, aunque para muchos no lo sea”.

Durante mucho tiempo, María Elena Jiménez, madre adoptiva del intérprete de Quiero que seas mi estrella, mantuvo en secreto lo que ocurrió, según contó él, por un posible temor a que cuando conociera la verdad, se alejara de ella. “Mi madre en ninguna ocasión no me contó toda la verdad, o sea mi madre adoptiva, porque de pronto tenía el temor de que yo me fuera. De hecho, mi madre biológica llegó a Villanueva con la intención de volver, de llevarme con ella, yo tenía casi veinte y pico, ya ni por la oreja me llevaba”, aseguró.

