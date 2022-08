Sara Uribe confesó qué siente cuando su hijo se va con Fredy Guarín y su novia

Sara Uribe y Fredy Guarín decidieron terminar su relación hace más de dos años. Fruto de su amor nació Jacobo, el tercer hijo del futbolista y el primero de la modelo.

Así es la reacción de la presentadora Sara Uribe cuando su hijo Jacobo comparte con Pauleth Pastrana, nueva pareja de su ex Fredy Guarín. Foto: Instagram - Instagram

Su vida personal ha sido un tema de gran interés para sus 6,8 millones de seguidores, quienes, constantemente, le preguntan sobre su situación sentimental y sobre cómo se la lleva con el padre de su hijo, quien desde el año pasado tiene una nueva pareja. Se trata de la médico veterinaria Pauleth Pastrana, la mujer que se convertirá en su esposa, según dijo hace unas semanas en sus redes sociales.

Como es costumbre, en la mayoría de las familias cuando los padres son separados, los hijos comparten unos días con la mamá y otros con el papá. Tal es el caso de Jacobo Guarín Uribe, quien vive con Sara, pero, algunas veces, se va a compartir tiempo con su papá, el exjugador de Millonarios.

Así reacciona Sara Uribe cuando su hijo se ve con Pauleth Pastrana, novia de Fredy Guarín

Recientemente, la modelo paisa activó la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ y allí, una usuaria aprovechó para hacerle directamente una pregunta relacionada con su expareja. “¿Sara, te pones triste cuando Jacobo se va para donde el papá?”.

Ante eso, ella respondió: “Yo lo extraño mucho y antes me daba súper duro, pero ahora es súper chévere porque tengo tiempo para mí, puedo dormir, puedo ver Netflix, puedo salir a bailar, puedo tener amigos y ellos también necesitan esa figura paterna y compartir ese tiempo con ellos y nosotros no somos nadie para decirle que no lo haga o que no compartan ese tiempo con sus papás. Yo sé que él lo cuida con todo el amor del mundo”, afirmó.

Entre otras cosas, también le preguntaron: “¿Cómo haces para soportar que Jacobo comparta con Pauleth?”. Sara fue muy directa a la hora de contestar, afirmando que ella no tiene ningún inconveniente en que su hijo pase tiempo con la nueva novia de Fredy, porque para ella, lo más importante es que le den amor. “Las mujeres somos muy bobas que a veces por el mismo ego no dejamos que eso fluya de manera natural y bonita. Si le están brindando amor a tu hijo, te lo están cuidando, no pasa nada. No le vayan a ser más daño a sus hijos evitando que compartan con sus padres por eso. Además, si uno ama a una persona, y esa persona tiene un hijo, uno cómo no va a amar de esa misma forma a un ser que solo brinda amor. En mi casa solo hay amor, mi hijo solo tiene amor y solo sabe dar amor y yo creo que eso es lo que Jacobo se ha ganado y ha recibido”, puntualizó.

De paso, Uribe aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidoras a que se tomen el tiempo de sanar las heridas que les dejó el fracaso de una relación amorosa, para que, así como ella, puedan tener un ambiente sano entre ellas y sus ex, sobre todo cuando hay hijos de por medio.