¿Qué le pasó a Daniela Álvarez en su ‘luna de miel’ con Daniel Arenas en Europa?

Desde hace unos días, Daniela Álvarez y Daniel Arenas se encuentran disfrutando de sus vacaciones por Europa. La pareja ha compartido, a través de sus redes sociales, algunas imágenes presumiendo lo bien que la han pasado juntos.

De hecho, algunos seguidores han afirmado que ese viaje pareciera que fuera toda una ‘luna de miel’ para la presentadora y el actor, porque París es conocida como ‘La ciudad del amor’, un destino que muchas parejas deciden visitar para celebrar el romance. Además, la histórica capital de Francia ha sido el escenario de múltiples novelas y películas románticas.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas vivieron incómoda situación en Europa

Durante el viaje no todo ha sido color de rosa, al contrario de lo que muchos podrían imaginar. Por medio de sus historias de Instagram, la barranquillera les mostró a sus seguidores que en Venecia (Italia) vivió una situación bastante complicada.

Todo ocurrió porque debido a la limitación que tiene en su movilidad, tuvo complicaciones para hacer uso de las famosas embarcaciones con que se recorren los canales de la ciudad. “Montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir”.

Aunque no fue fácil, su novio Daniel Arenas estuvo a su lado para ayudarla. En la descripción de la publicación, Daniela le dedicó unas románticas palabras en agradecimiento por todo lo que hace por ella: “ahí estás siempre tú… gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no… ¡te amo! me haces feliz”.

El post tiene más de 280 mil likes y cientos de comentarios elogiando la gran relación que tienen. “Te mereces ese amor. Dios lo tenía para ti”, “muero de amor”, “son una pareja hermosa, realmente una de las más admiradas”, “me encanta el plan y me encantan tus palabras llenas de sinceridad”, “ojalá existieran más hombres así como Daniel Arenas”, “la fuerza del amor lo puede todo mi Dani”, “todas merecemos un Daniel en nuestra vida”, “qué amor tan bonito y sincero”, son algunos de los mensajes que le han dejado a la modelo y presentadora barranquillera.

Hace unos días, Daniela reveló que, en un principio, sentía temor de realizar ese viaje, precisamente por la limitación que tiene en su movilidad debido a su amputación. “Tenía susto de viajar sin poder caminar por la herida en mi pie derecho y sin imaginarlo 4 horas antes de montarnos en el avión apareció LA SCOOTER ¡¡Y WOW!! He rodado en esta máquina como ustedes no lo imaginan. Subo y bajo rampas, cruzo calles, entro en todos los ascensores, quepo en todas las puertas, puedo andar sobre diferentes tipos de piso, me siento en cualquier restaurante”, afirmó.