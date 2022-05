Sara Uribe respondió a insultos: “no sería capaz de atentar contra tu vida”

Sara Uribe es una modelo y presentadora antioqueña que ha sido considerada una de las mujeres más bellas del país. En sus fotos en redes sociales se evidencia su escultural cuerpo que por años ha sido halagado.

No obstante, durante los últimos meses, Sara ha tenido que enfrentar fuertes cambios en su vida que han sido criticados por muchos de sus seguidores. Constantemente, a través de comentarios y de mensajes privados, la presentadora recibe insultos sobre su aspecto físico y sobre su vida privada en general.

Sara Uribe le respondió a sus detractores

Aunque Sara es muy dedicada a cuidar su cuerpo con alimentación y ejercicio, todos los días recibe mensajes negativos al respecto. “Gorda sí está, es claro”, le escribió un seguidor. Cansada de tantas críticas, Uribe le contestó de manera tajante: “pues te tocaría co&3#+3″ a una gorda queridito. ¿Y qué? Normal estar rellenito, ¿no?”. Luego mostró otro mensaje en el que otra usuaria le escribió que era “fea” y “gorda”.

No obstante, así como hay gente que la critica, también hay otros que le envían mensajes de aliento, y Sara aprovechó para agradecerles con un emotivo discurso. “Les mando un besito, gracias por esos mensajes tan bonitos, tan hermosos. Por las mujeres que nos ayudamos, nos apoyamos, nos amamos, respetamos la vida de la otra. Por esas mujeres, yo las aplaudo, porque amar la vida de otra persona, respetarla, quererla, cuidarla, protegerla, vale hasta con los mismos actos de las palabras. Y eso, yo lo aplaudo en las redes sociales”, dijo.

Sin embargo, y al borde de las lágrimas, la modelo antioqueña habló del daño que esos malos comentarios le hacen a las personas. “Nadie conoce los corazones, nadie conoce sus límites, nadie conoce sus fuerzas, sus dolores, sus sacrificios, sus errores. Pero yo, Sara Uribe, no sería capaz de atentar con tu vida, no sería capaz de herirte, de humillarte. Definitivamente, algún día les contaré y hablaré con ustedes. Pero, qué miedo las mujeres que son malas con otras, qué miedo… Y no hablo, simplemente, de quitarle el marido a la otra, no. Porque es que, si ellos se van con otra, es porque no están siendo felices con ustedes. Así de sencillo. Pero, qué miedo hacerle daño a otra persona y a otra mujer. Vea, eso se las arreglan con el de arriba”.

