Así fue la graciosa opinión de Milan, hijo de Shakira y Piqué, sobre el futbolista

Hace unos días, la artista barranquillera Shakira se convirtió en tendencia luego de llenar de elogios a su pareja Gerard Piqué. Ese hecho sorprendió a millones de fanáticos alrededor del mundo pues la pareja ha solido ser muy reservada con sus muestras de amor en público. “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió en sus redes sociales.

Te puede interesar: La técnica que usó Shakira para ir a la universidad y pasar desapercibida

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ahora, el que habló fue Milan, el primogénito de la pareja, tras la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid. Piqué compartió con Ibai Llanos en un stream de Twitch, donde estuvo acompañado por sus dos hijos. Durante la transmisión, el niño de 9 años habló de su padre. “Es bueno, hace los pases, la pasa siempre al jugador que está separado, como más abierto”, dijo el niño quien está siguiendo los pasos de su papá pues también juega fútbol en una academia de formación en Barcelona.

De igual manera, el pequeño analizó las jugadas de su papá y llegó a una conclusión. “No sé en lo que puede mejorar”, dijo, luego de que le preguntaran “sé sincero, ¿crees que puede mejorar en algo, un poco la velocidad?”. Asimismo, el presentador de deportes Ibai Llanos bromeó diciéndole que Piqué ya estaba muy mayor, refiriéndose a un posible retiro del futbolista. Ante eso, Milán respondió sonriente: “Sí, pero que juegue todavía”.

El video que generó risas, se ha hecho viral en las diferentes plataformas digitales. Millones de internautas han dejado comentarios elogiando el desparpajo del niño. “Igual de directo que su padre”, “es súper tierno Milán”, “demasiado lindo y sincero”.

Te puede interesar: ¿Boda a la vista? Shakira y Piqué se casarían tras 11 años de relación