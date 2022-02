¡Se creía su novia! Carlos Torres habló de fanática que lo acosaba

Carlos Torres se ha destacado por sus papeles en importantes producciones nacionales como Francisco el matemático, Azúcar, La ley del corazón. El reconocido actor ha protagonizado también producciones como Amar y vivir, La reina del Flow y La nieta elegida.

En las últimas horas, el artista sorprendió a sus seguidores con la revelación del acoso de una fanática, situación que duró 11 meses. “Recuerdo una mujer que me estaba acosando de una forma brava, esta persona viajó desde su ciudad a Bogotá, simplemente para conocerme. Yo la recibí ya que me pareció maravilloso su gesto, y hasta hablé con ella un rato”, dijo. Hasta ahí estaba todo normal, pero una vez se conocieron personalmente, la mujer comenzó a tener actitudes extrañas. “Hablé con ella y después de un rato me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme que había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida, amor a primera vista, nos íbamos a ir a mi casa, nos íbamos a casar y estar juntos por el resto de la vida”.

Como si fuera poco, aseguró Carlos, la mujer estaba convencida de que eran novios desde hace un tiempo. “Me dio una carta súper larga en donde hablaba de una supuesta relación que teníamos y que estaba basada en las publicaciones que yo hacía en redes sociales. Según ella, teníamos años juntos”.

El protagonista de La reina del flow relató que intentó alejarse de la mujer una vez se acabó el evento, pero ella se fue detrás de él. “Me fui hasta mi carro y ella me siguió porque quería seguir hablando conmigo, pero logré irme. Después comenzó a escribirme por redes sociales para insultarme y luego me hablaba como si fuera mi novia”, aseguró. Según dijo, tuvo que batallar durante 11 meses con esa situación. Además, afirmó haber sentido miedo.