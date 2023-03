“Se tomaron todo muy personal”: Carolina Cruz aclaró lo que pasó en ‘Día a Día’

Conmemorando el Día de la mujer, el programa Día a Día invitó a dos reconocidas figuras de la farándula colombiana para tocar un tema de interés. En una de las emisiones más recientes, el matutino de Caracol recibió a Alejandra Giraldo y a Tuti Vargas para hablar, desde su experiencia, sobre la explantación de las prótesis. En el set también se encontraba un experto en la materia.

Te puede interesar: Claudia Bahamón, Alejandra Giraldo y más famosas que se quitaron las prótesis

Ellas, como muchas mujeres del mundo, decidieron retirar sus prótesis después de años por razones de salud. La presentadora Carolina Cruz, quien también vivió un proceso similar, ofreció en vivo su punto de vista, pero recibió muchas críticas por sus palabras. Hoy, un día después, la caleña de 43 años rompió el silencio y aseguró que se malinterpretaron sus declaraciones.

Carolina Cruz respondió a críticas

A través de sus historias de Instagram, la ex de Lincoln Palomeque se dirigió a sus 7.4 millones de seguidores para explicar la intención de su intervención durante el programa. En un corto video, Carolina Cruz aseguró que dudaba si referirse o no al tema, pero que había recibido el consejo de una mujer que quiere y admira mucho. “Yo ya tomé la decisión después de mucho tiempo de no dar mucha explicación y siento que así me va mejor en la vida”, dijo.

Vea también: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, reveló los síntomas que afectan su salud

Para dar a entender su punto de vista, la presentadora habló primero sobre su experiencia con las prótesis mamarias, la cuales después de cuatro cirugías, aún conserva. “Yo cuando iba a participar en el Reinado, por la presión de la sociedad, me puse puchecas teniendo ya puchecas. Terminó el Reinado y no gané y la misma presión me hizo quitármelas. Me dejé prótesis y luego me tocó quitarme un poco más. Yo no tengo explantación sino reducción. La experiencia que yo tengo con las prótesis después de cuatro cirugías ha sido buena, soy juiciosa con los exámenes, y seguramente me va a tocar algún día quitármelas, pero por ahora ha sido positiva. No estoy diciendo que el Síndrome de Asia no exista, pero me baso en el testimonio de cuatro mujeres muy cercanas a mi vida que vivieron esa experiencia: se explantaron, cicatrizaron muy mal y siguieron con los mismos síntomas y no fueron guiadas de la manera correcta”, explicó.

Finalmente, habló sobre las críticas que ha recibido en redes sociales, mientras aseguró que no volvería a hablar sobre el tema. “Ayer yo doy mi punto de vista en el programa con mucho respeto sobre el doctor, no hablé específicamente de una persona, eso jamás lo haría. Aquí se tomaron todo muy personal, como si yo estuviera atacando a las invitadas o al doctor. Este video es solamente para agradecer a las personas que se tomaron el trabajo de ver la entrevista completa, que entendieron lo que yo estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo y que no se dejaron llevar por los chismes, ni por el amarillismo de un video editado. Eso es lo único que voy a decir al respecto, porque no tengo que decir absolutamente nada más”.